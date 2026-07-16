Il Comune di Ancona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno formalizzato un'importante intesa per potenziare le azioni di contrasto all'evasione fiscale nel territorio comunale. L'accordo strategico, siglato presso la sede municipale, ha visto la partecipazione del sindaco Daniele Silvetti e del comandante provinciale delle Fiamme Gialle, il colonnello Gianluca Angelini, sottolineando l'impegno congiunto delle istituzioni nella lotta all'illegalità fiscale.

Questa collaborazione strutturata prevede uno scambio sistematico di informazioni e dati tra l'amministrazione comunale e la Guardia di Finanza.

L'obiettivo primario è quello di identificare con maggiore efficacia le situazioni di evasione e i fenomeni di elusione fiscale. Il protocollo d'intesa stabilisce che il Comune fornirà alla Guardia di Finanza tutti gli elementi informativi ritenuti rilevanti, acquisiti nell'ambito delle proprie attività istituzionali, che saranno poi impiegati per approfondimenti investigativi e controlli mirati sul territorio.

Rafforzamento della collaborazione contro l'evasione

L'accordo mira a consolidare la collaborazione istituzionale già esistente, rendendo più incisiva l'azione di contrasto all'evasione fiscale. Questo sarà possibile attraverso un utilizzo coordinato e sinergico delle banche dati e delle informazioni disponibili.

Il sindaco Silvetti ha evidenziato il costante impegno del Comune di Ancona per la legalità e la trasparenza amministrativa, principi fondamentali che guidano l'operato dell'ente locale.

Il colonnello Angelini ha rimarcato l'essenzialità di questa sinergia tra gli enti locali e le forze dell'ordine. Tale cooperazione è cruciale per assicurare il pieno rispetto delle normative e per tutelare in modo proattivo le risorse pubbliche. L'intesa si inserisce pienamente nel quadro delle più ampie attività di prevenzione e repressione dei reati fiscali che la Guardia di Finanza conduce con determinazione su tutto il territorio nazionale.

Il ruolo della Guardia di Finanza nella tutela fiscale

La Guardia di Finanza, corpo di polizia a ordinamento militare sotto la dipendenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, svolge un ruolo cruciale nella salvaguardia della legalità economica.

Tra i suoi compiti istituzionali figurano la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni in materia di imposte e tributi. Inoltre, è fondamentale il suo contributo nella tutela della spesa pubblica e nel contrasto ai fenomeni di criminalità economica e finanziaria. Il Comando Provinciale di Ancona, in particolare, coordina le operazioni della Guardia di Finanza nel capoluogo e nelle aree circostanti, conducendo controlli e indagini volti a garantire la puntuale osservanza della normativa fiscale.