Arriva finalmente l'ultima fatica di Sega, Team Sonic Racing (titolo arcade ambientato nell'universo di Sonic the Hedgehog). Arriva, però, in un momento un po' particolare; esce, infatti, in una data molto, ma molto vicina al suo secondo nemico per eccellenza Crash Team Racing (il pimo è Mario Kart).

Gameplay

Il gioco è molto simile a quello visto nei precedenti capitoli, e questo non è un male. Alla fine resta un racing arcade molto solido e divertente.

Pubblicità

Pubblicità

Il titolo è impostato sulla cooperazione, ma non avevamo dubbi visto i tantissimi trailer usciti nei mesi passati. Ci sono molte modalità di gioco. La campagna principale si affronta da soli o in co-op. Molto ricca anche la modalità storia. Il gioco attinge da tanti altri titoli, come ad esempio Need for Speed, con gare simili al gioco EA. Ci sono tantissimi oggetti e power-up per personalizare le vetture, ma vanno sbloccati giocando in modalità difficile o addirittura estrema.

Team Sonic Racing - Recensione PS4 Pro | VGN.it - vgn.it

Alcuni oggetti si potranno comprare tramite i punti raccolti dalle vittorie in gara. Fate attenzione a come usate le modifiche, perché le auto ne risentiranno in base al tipo di gara, circuito etc.

I piloti hanno delle caratteristiche speciali e sono stati divisi in tre categorie: velocisti, tecnici e potenti. I velocisti, lo dice la parola, corrono ad altissima velocità; i tecnici possono percorrere tratti di pista speciali come pozze di lava, fango etc; mentre i potenti distruggeranno tutto quello che gli si mette davanti.

Pubblicità

Tutto è stato sviluppato al meglio, infatti sia che giochiate in singolo o in co-op tutto fila liscio senza alcuna presenza di bug o lag. Le scie funzionano, le spinte date dai tamponamenti, si possono anche ricevere e donare gli oggetti in gara.

Note dolenti

Sumo Digital ha fatto un buon lavoro ma non perfetto. Nonostante gli sforzi il titolo ha dei colori molto saturi che in gara rendono tutto un po' confusionario. Anche le piste, per quanto ben fatte, soffrono pure per i colori super-saturi.

Per quanto riguarda i circuiti la varietà è nettamente inferiore se paragonata al capitolo precedente Sonic & All Stars Racing Transformed. Tecnicamente su PS4 PRO, il titolo risulta ben fatto con 60fps fissi in ogni situazione.

Conclusioni

Team Sonic Racing è un buon gioco, ricco di contenuti e con una modalità cooperativa divertente e piacevole da giocare. Purtroppo, al gioco manca qualcosa che fa restare incollati allo schermo i giocatori. Anche se questo non ne compromette la qualità, purtroppo l'interesse per il titolo diminuisce dopo pochi giorni.

Pubblicità

Gioco consigliato a chi vuole divertirsi per qualche giorno, mentre l'acquisto è obbligatorio se siete dei fan del porcospino blu.

Voto 7/10