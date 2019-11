La vasta gamma di modelli di robot per la casa prodotti da iRobot permette una possibilità di scelta ampia, in base alle caratteristiche dell'ambiente da pulire ed anche alle esigenze dell’utente. In ogni caso, quando, per motivi di lavoro o altro, si ha poco tempo a disposizione per le pulizie domestiche ma non si vuole rinunciare ad un ambiente pulito, iRobot Roomba è la scelta ideale. E di Roomba, ci sono prodotti per tutte le tasche e per tutte le esigenze.

Roomba 606: il più piccolo della famiglia

Compatto ed agile, Roomba 606, con i suoi 34 x 34 x 9,2 cm, è in grado di muoversi agevolmente entro gli spazi più ridotti della casa, come sotto i divani ed i letti. Veloce e preciso nella sua azione, è in grado di pulire a fondo i pavimenti e di orientarsi tra gli ostacoli grazie al sistema di pulizia a 3 fasi ed al suo sistema di navigazione intelligente.

Grazie alle spazzole centrali controrotanti ed ad una laterale rotante, raccoglie anche la polvere più sottile oltre ai capelli ed i peli degli animali domestici. I filtri del cassetto raccogli-sporco trattengono anche le particelle praticamente invisibili ad occhio nudo e mantengono l'ambiente salubre. Grazie alla tecnologia di navigazione iAdapt™, Roomba calcola ed adegua il percorso fino a 67 volte al secondo, usando 40 diversi comportamenti e 3 modalità di pulizia.

Grazie alla tecnologia di pulizia intelligente iAdapt® Responsive Cleaning, l'avanzato sistema di software e sensori brevettato da iRobot®, gli aspirapolvere Roomba passano più volte su ogni singola zona e assicurano una pulizia completa e totale.

Grazie invece alla tecnologia Wall Following, Roomba 606 si affianca ai muri della casa in modo da pulire anche il perimetro di ogni stanza. Come i suoi 'fratelli', ha un'autonomia di carica di circa 1 ora e quando si esaurisce, si reca da solo alla propria stazione di ricarica inclusa nella confezione d'acquisto. Il tempo di ricarica è di circa tre ore con consumi energetici davvero contenuti.

La potenza del Roomba 960

Fratello maggiore di Roomba 606, il modello 960 offre una potenza di aspirazione 5 volte superiore e la copertura multi-stanza. Possiamo definire questo modello, dotato di una vaschetta raccogli-sporco piuttosto ampia, un 'pulitore ostinato'. Roomba 960, come gli altri modelli, usa dei sensori sia ottici che acustici che gli permettono di accorgersi di sporcizia, polvere e peli per potersi concentrare dove c’è più bisogno, fino a quando non è perfettamente tutto pulito e avvisarti quando il contenitore è pieno.

Ovviamente il robot evita le scale, quindi, qualora il vostro appartamento ne sia dotato, nessun timore che casa. Roomba 960 può pulire aree di qualsiasi dimensione, è dotato di un'ampia autonomia di batteria e di un sistema anti-groviglio con il quale pulisce i tappeti evitando accuratamente che le sue spazzole restino impigliate.

La potenza della sua azione è la vera forza di questo prodotto che risulta parecchio semplice ed elementare da utilizzare e si ricarica da solo attraverso la sua docking station.

Dotato di Wi-Fi, è controllabile a distanza scaricando l'App iRobot Home sul proprio smartphone attraverso il quale si possono programmare le pulizie più volte al giorno o nel corso della settimana, in base alle esigenze di ciascun utente.