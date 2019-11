La tecnologia al servizio delle nostre case. L'azienda iRobot ha lanciato sul mercato un robot lavapavimenti innovativo, Braava jet m6, che da solo è in grado di occuparsi della pulizia dei pavimenti, raggiungendo anche le zone più ostiche degli appartamenti e rimuovendo a fondo qualsiasi tipo di macchia e di traccia di sporco. Grazie a questo nuovo dispositivo, dunque, sarà possibile divincolarsi dalle faticose faccende domestiche legate al lavaggio dei pavimenti, consentendo così di impegnare il proprio tempo per ritagliarsi un pizzico di relax in più o per non stressarsi quando, di rientro da una giornata di lavoro, è necessario "armarsi" di secchio e spazzolone per pulire le superfici delle proprie residenze.

In più, se Braava jet m6 viene combinato con il robot aspirapolvere Roomba i7+, non ci sarà più bisogno di preoccuparsi delle faccende domestiche in senso assoluto.

Braava jet m6 prevede nel suo sistema l’implementazione della mappatura intelligente Imprint che dà al lavapavimenti di ultima generazione la possibilità di muoversi in totale autonomia per le varie camere della casa, distinguendo quali sono le aree che hanno bisogno di maggiore o minore pulizia.

Inoltre, il Precision Jet Spray consente di eliminare senza alcun residuo qualsiasi tipo di sporco, mentre quando la batteria sta per scaricarsi non si deve intervenire per spegnere e porre il robot sulla base di ricarica. Quest'ultimo, infatti, si dirige da solo verso l'apposita piattaforma, ripartendo quando è nuovamente carico.

Braava jet m6 lava a fondo senza danneggiare mobili né pareti

Il lavapavimenti targato iRobot sfrutta appieno il suo Precision Jet Spray per rimuovere tutti i tipi di macchie (anche quelle di unto o grasso) senza arrecare alcun danno laddove ci siano tappeti pregiati e mobili, e inoltre non sporca le pareti.

Il dispositivo rilascia difatti un getto d'acqua ad alta precisione lungo le superfici lavabili di ogni appartamento.

In caso di pavimenti particolarmente difficili da pulire è possibile ricorrere al detergente Braava Jet che diffonde in tutti gli ambienti anche un profumo di freschezza e pulito.

La parte inferiore del robot ospita degli speciali panni per il lavaggio con acqua. Questi sono realizzati con una particolare fibra assorbente che riesce a catturare la sporcizia più ostile, consentendo al contempo di far sparire qualsiasi traccia di unto che, ad esempio, può annidarsi soprattutto in cucina.

Invece, per quanto concerne la pulizia a secco, si usano i panni che fanno leva sulla forza elettrostatica per togliere anche la polvere e i peli degli animali domestici che si depositano sui pavimenti. Ovviamente, per la polvere, la soluzione migliore, come già sottolineato in precedenza, sarebbe di munirsi dell’aspirapolvere robot Roomba i7+, in grado di lavare in perfetta armonia con Braava jet m6.

Braava jet m6 è stato progettato con un design in forma squadrata che gli consente di muoversi agevolmente in tutti gli ambienti domestici, arrivando anche negli angoli piú nascosti, verso i bordi del pavimento e sotto i mobili, zone notoriamente difficili da pulire.

La presenza della tecnologia Imprint Smart Mapping dà la possibilità al dispositivo di orientarsi al meglio in casa, girando intorno ad eventuali ostacoli, tappeti o arredamenti di valore, e facendo in modo che il robot possa "conoscere" in maniera approfondita la residenza, intervenendo laddove c'è maggior bisogno di pulizia.

Inoltre, ricorrendo all'applicazione iRobot HOME, il proprietario può sempre monitorare l’azione del robot, anche a distanza, indicando al lavapavimenti dove e in quali camere agire.

Come abbiamo anticipato in precedenza, quando la batteria si scarica, non si deve intervenire per alimentarla. Braava jet m6 è in grado di dirigersi da solo verso la stazione di ricarica Home Base, ricominciando a circolare per la casa quando ha nuovamente raggiunto la piena autonomia.

Prima di far partire il dispositivo, bisogna seguire solo pochi e semplici passaggi. Innanzitutto, si deve fissare nell'apposito spazio il panno per il lavaggio a secco o con acqua. Se si sceglie questa seconda opzione, bisogna aggiungere dell'acqua nel robot, quindi premere il tasto Clean e da quel momento Braava jet m6 combatterà lo sporco in totale autonomia. Sconfiggendolo senza alcuna preoccupazione da parte dell’utente.