Il Natale si avvicina ed è arrivato il momento di stupire amici e parenti con qualcosa di utile e funzionale. Oltre ai classici regali tecnologici si può regalare anche un robot per le pulizie domestiche. I robot prodotti da iRobot possono donare quel tempo libero perso con le noiose e faticose pulizie di casa o ufficio.

iRobot ha pensato di progettare e realizzare robot intelligenti ma facili da usare, in grado di sostituirsi all'uomo, sempre meno portato (per tempo o voglia) alle classiche mansioni domestiche. Nel catalogo dell'azienda americana sono presenti vari prodotti, tra questi spiccano due robot lavapavimenti: Braava jet m6 e Braava 390t.

Braava jet m6 e Braava jet 390t: regali adatti ad ogni tasca

I robot lavapavimenti Braava puliscono il pavimento di casa in modo impeccabile, riuscendo a rimuovere lo sporco più ostinato, il grasso o l'unto della cucina, donando una straordinaria lucentezza ad ogni superficie, dal parquet alle piastrelle, passando per il laminato. Entrambi i prodotti riescono anche a rimuovere rapidamente la polvere dal pavimento con la modalità di "pulizia a secco". Braavajet m6, inoltre, grazie alla tecnologia Imprint™ Smart Mapping impara, mappa e si adatta alla casa nella quale opera, determinando il modo migliore per pulire ogni stanza.

Braava jet m6 è dotato di stazione di ricarica Home Base, che riesce a raggiungere autonomamente quando la batteria è scarica. Il modello 390t può invece contare sulla ricarica veloce con base Turbo Charge.

Braava jet m6 è inoltre compatibile con Amazon Alexa e l'Assistente Google può essere programmato e utilizzato tramite l'app iRobot Home. In questo modo sarà possibile scegliere quali stanze pulire, quando farlo e se si ha intenzione di interrompere la pulizia dei pavimenti. iRobot Braava 390t non è compatibile con gli assistenti intelligenti, ma può essere avviato semplicemente premendo il tasto "Start".

Entrambi i modelli sono un regalo perfetto anche per coloro che possiedono un animale domestico, in quanto riescono a rimuovere perfettamente i peli dai pavimenti.

Braava jet m6 è considerato un top di gamma della categoria, per tale ragione può essere acquistato da una clientela con maggiori disponibilità economiche. Braava 390t è invece un prodotto economicamente più accessibile. Il modello jet m6 è disponibile al costo di 599,00 € (sito iRobot.it), mentre il lavapavimenti 390t ha un costo di 369,00 €, dunque quasi la metà del top di gamma.

Entrambi i prodotti sono validi regali per soddisfare una vasta clientela. I due prodotti sono estremamente semplici da usare, dunque adatti davvero a tutti.