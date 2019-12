Il Natale si avvicina, è tempo di regali e sorprese. Oltre ai classici doni, nel periodo più allegro dell’anno si potrebbe regalare qualcosa di bello ma allo stesso tempo utile, come un robot per le pulizie domestiche. L’azienda iRobot, da anni leader nel settore dei robot domestici, ha progettato e realizzato dei prodotti in grado di migliorare la vita dei consumatori. Al fascino di un robot aspirapolvere o lavapavimenti si aggiunge anche il fattore "tempo", quello che il fortunato destinatario potrà togliere alle pulizie e dedicare ai propri hobby. Oltre ai classici Roomba, iRobot propone due innovativi robot lavapavimenti: Braava jet m6 e Braava 390t.

Recensione iRobot Braava: confronto Braava jet m6-Braava 390t

Entrambi i prodotti possono adattarsi alle esigenze di una vasta clientela. I due robot lavapavimenti riescono a donare alle superfici una straordinaria lucentezza. Braava 390t è il più economico dei due lavapavimenti made in iRobot. Il modello 390t è disponibile al costo di 369 euro, mentre il modello jet m6 sul sito iRobot può essere acquistato spendendo circa 600 euro. I due prodotti sono molto semplici da utilizzare e possono essere trasportati senza troppa fatica.

Braava 390t pesa solamente 1,8 kg, il modello Braava jet m6 2,2 kg. I due prodotti non sono ingombranti, dunque possono essere ''nascosti'' all'interno di piccole nicchie o messi in mostra come complementi d'arredamento.

Come detto, si tratta di due robot molto semplici da usare, che richiedono solamente l’applicazione dell’apposito panno prima della pressione dei tasti Clean e Start che danno il via alle pulizie. Inoltre, i due robot lavapavimenti riescono a ricaricarsi velocemente: iRobot Braava jet m6 in circa due ore, un'ora in più per il Braava 390t.

Braava jet m6, inoltre, grazie al suo innovativo sistema di mappatura intelligente Imprint™, riesce ad apprendere la planimetria dell’intera abitazione per elaborare di conseguenza la migliore strategia di pulizie. Chi ha un budget maggiore da spendere per acquistare un robot come regalo può orientarsi su questo prodotto, che lotta contro lo sporco più ostinato, soprattutto quello che si forma in cucina.

Braava jet m6 è indubbiamente più adatto ad una clientela "smart", in quanto è compatibile con Amazon Alexa e l’Assistente Google.

Grazie a tale compatibilità sarà possibile gestire il robot di iRobot tramite comando vocale o a distanza con l’apposita applicazione. Dall’app iRobot HOME si potrà scegliere quale stanza pulire e quando farlo. Tramite l’applicazione sarà possibile interrompere le pulizie o avviare una nuova sessione.