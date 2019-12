L'azienda americana iRobot progetta e realizza costantemente robot aspirapolvere e lavapavimenti in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori. iRobot consente di utilizzare in modo combinato i dispositivi che produce, in modo da garantire un'efficace pulizia della casa. A Natale sarà possibile regalare anche entrambi i robot, perfetti collaboratori per lo svolgimento delle mansioni domestiche. I due robot si sostituiscono all'uomo e sono in grado di garantire una pulizia più accurata rispetto a quella "umana". Chi vuole regalare due prodotti dalla massima efficienza e affidabilità può scegliere Roomba 960 e Braava jet m6.

Combo Braava jet m6 e Roomba 960: il top delle pulizie 'smart'

Roomba 960 è un aspirapolvere robot della serie 900 di iRobot, una delle più avanzate. Il robot può contare sul sistema di navigazione iAdapt 2.0 con Visual Localization, in grado di sfruttare i sensori visivi che consentono di spostarsi all'interno delle stanze dell'abitazione senza problemi. Roomba 960 riesce a creare dei perfetti punti di riferimento, in questo modo ha sempre chiara la sua posizione e di conseguenza può formulare la corretta strategia di pulizia.

Il modello 960 può essere considerato un top di gamma, dunque uno dei robot aspirapolvere più ricercati sul mercato, anche in questo periodo pre-natalizio. Roomba 960 è la soluzione adatta ai single, ma anche agli anziani o a coloro che hanno poco tempo da dedicare alle pulizie.

Per ottenere assoluta pulizia, al Roomba 960 è possibile"abbinar" Braava jet m6, un robot lavapavimenti in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato, il grasso o l'unto della cucina. Il modello jet m6 della gamma Braava è in grado di mappare l'abitazione, dunque riesce a muoversi agilmente tra mobili e tappi, evitando di danneggiarli.

Una caratteristica che accomuna i due robot, quella che consente loro di lavorare in combo è la connettività Wi-Fi disponibile su entrambi i dispositivi. Roomba 960 e Braava jet m6 possono essere utilizzati comodamente dall'applicazione iRobot HOME, che consente una gestione totale dei due device anche lontano da casa.

Dall'applicazione sarà possibile coordinare i due robot. Una volta terminate le pulizie di Roomba, Braava potrà essere avviato dallo smartphone per il lavaggio dei pavimenti, eliminando le macchie e lo sporco senza alcun supporto umano.

Attraverso l'applicazione sarà inoltre possibile avviare o interrompere la sessione di lavoro. L'acquisto combinato dei due device è indubbiamente il miglior dono di Natale da regalare, ma si può optare per l'acquisto singolo e successivamente provare l'abbinamento con il robot "mancante". Ovviamente, a chi possiede uno dei due robot è possibile regalare anche il suo naturale partner domestico.