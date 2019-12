Il mese di dicembre avvia praticamente il countdown al fatidico Natale ed arriva anche il tempo dei doni sotto l'albero. Un regalo certamente utile e funzionale, in grado di fornire soddisfazione al destinatario e, nel contempo, una spesa non eccessiva da parte di chi decide di fare il dono, potrebbe essere il robot aspirapolvere Roomba 606. Certamente uno dei migliori modelli della gamma nel rapporto qualità-prezzo, estremamente elementare nel suo utilizzo e, allo stesso modo, potente ed efficace nella sua azione di pulizia domestica.

Si muove con efficacia su qualunque superficie

Il costo del modello è di 249,90 euro, tra i più economici degli aspirapolvere iRobot. Il Roomba 606 è basato sul sistema AeroVac PET dotato di un filtro che trattiene anche le polveri più sottili, quasi invisibili ad occhio nudo, tra quelle soggette all'azione del potente motore di aspirazione. Se possedete animali domestici, inoltre, il 606 fa davvero al caso vostro perché è ottimizzato per rimuovere il pelo sul pavimento (anche i capelli ovviamente) tramite le spazzole centrali contro-rotanti ed il sistema anti-groviglio di seconda generazione.

Grazie a queste caratteristiche si muove agevolmente su ogni superficie, compresi i tappeti. Per quanto riguarda le operazioni di smaltimento del cassetto raccogli-sporco, il Roomba 606 raccoglie lo sporco in maniera omogenea nell'apposito cassetto e questo vi permette di svuotarlo con meno frequenza possibile e di stare poco a contatto con la polvere: qualità non da poco quest'ultima considerato che vi sono parecchi soggetti allergici.

I sistemi Wall-Following e iAdapt

Il sistema Wall-Following è una caratteristica abbastanza tipica dei modelli Roomba.

Il 606, pertanto, è il grado di percorrere in maniera regolare il perimetro delle stanze riconoscendo pareti ed angoli e pulendo il citato perimetro in tutta la sua lunghezza. In questa sua azione utilizza la sua spazzola laterale, mentre l'ammortizzatore frontale gommato gli permette di appoggiarsi con delicatezza sugli ostacoli. L'ulteriore funzione ''soft-touch'' rallenta la velocità del robot nelle vicinanze degli stessi. La vera innovazione della tecnologia iRobot sta nel sistema di navigazione iAdapt tramite il quale il Roomba è in grado di calcolare ed adeguare il suo percorso domestico fino a 67 volte al secondo, utilizzando 40 diversi comportamenti e tre fasi di pulizia.

Grazie alla tecnologia di pulizia intelligente iAdapt® Responsive Cleaning, inoltre, il robot aspirapolvere riconosce le zone che necessitano di un'azione più incisiva assicurando una pulizia completa e totale.