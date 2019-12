Regali tecnologici o "tradizionali?". Perché non regalare un oggetto innovativo che rende migliore la routine quotidiana? Per soddisfare le richieste di una clientela sempre più vasta, iRobot, rinomata azienda leader nella vendita di robot domestici per la pulizia della casa, sta proponendo alcuni validi aspirapolvere o lavapavimenti da regalare a Natale. Di seguito ci occuperemo di due modelli: Roomba i7+ e Braava jet 390t.

Braava 390t e Roomba i7+: una combo perfetta da regalare a Natale

Il robot aspirapolvere Roomba i7+ potrebbe essere un validissimo regalo di Natale.

L'aspirapolvere, che riesce ad occuparsi della pulizia dell'abitazione in modo autonomo, può essere un regalo utile sia alle donne che agli uomini. Il robot aspirapolvere è uno dei prodotti preferiti dai single, che non potendo contare sull'aiuto della propria compagna, spesso si affidano ad una pulizia autonoma, da programmare e controllare a distanza. Roomba i7+ può essere facilmente "gestito" tramite l'app iRobot Home, che consente di programmare l'intero ciclo di pulizie giornaliere.

Ma Roomba i7+ è anche un ottimo regalo per le donne, casalinghe, mamme lavoratrici e altro.

Grazie al robot aspirapolvere sarà possibile avere le superfici dell’abitazione sempre perfettamente pulite con il minimo sforzo. Roomba i7+ possiede un sistema Premium di pulizia a 3 stadi AeroForce, ideale anche per chi ha animali domestici in casa. Tutte queste caratteristiche rendono il robot aspirapolvere uno dei regali più ambiti durante il periodo natalizio (e non solo).

Oltre al robot Roomba i7+, un altro innovativo prodotto da poter regalare a Natale è il robot lavapavimenti Braava 390t.

Il robot è stato realizzato per garantire pavimenti puliti e lucenti ogni giorno, dal parquet alle piastrelle, passando per il laminato. Braava 390t può essere regalato a chi possiede già un robot aspirapolvere iRobot e vuole automatizzare anche il lavaggio dei pavimenti.

iRobot Braava può essere facilmente trasportato senza alcuna fatica, per tale ragione può essere il regalo perfetto per i consumatori più anziani. Con il robot lavapavimenti le pulizie di casa saranno solo un lontano ricordo. Braava 390t è semplicissimo da usare: è sufficiente applicare gli appositi panni e successivamente premere il tasto "Start".

Inoltre, il robot Braava è in grado di riconoscere eventuali dislivelli o la presenza di scale, riesce così ad arrestarsi per tempo, evitando di cadere.