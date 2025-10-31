Il 30 ottobre 2025, secondo fonti di mercato, Nvidia starebbe valutando un investimento significativo nella startup Poolside, specializzata in strumenti basati sull’intelligenza artificiale per l’automazione della scrittura di codice. L’investimento, stimato tra 500 milioni e 1 miliardo di dollari, sarebbe parte di un round da 2 miliardi che porterebbe la valutazione della società a circa 12 miliardi, quadruplicando il valore raggiunto nel 2024. Questa operazione consoliderebbe ulteriormente la posizione di Nvidia come attore centrale nell’ecosistema AI applicato allo sviluppo software.

I termini dell’investimento secondo Bloomberg

Le indiscrezioni indicano un contributo iniziale di almeno 500 milioni da parte di Nvidia, con possibilità di arrivare fino a 1 miliardo qualora Poolside raggiungesse gli obiettivi prefissati. Il round risulta già fortemente sostenuto, con oltre 1 miliardo di impegni confermati e circa 700 milioni provenienti da investitori esistenti, segno di una fiducia elevata nel potenziale della startup.

Poolside: una crescita rapida e ben finanziata

Fondata nel 2023, Poolside ha rapidamente scalato il mercato AI. Dopo un seed iniziale e un round da 100 milioni, nell’ottobre 2024 ha raccolto 500 milioni raggiungendo una valutazione di 3 miliardi. In soli dodici mesi, la società si prepara a quadruplicare la propria valutazione, riflettendo la domanda crescente per soluzioni di coding assistito da intelligenza artificiale e tool professionali per sviluppatori.

Strategie di Nvidia: dal chip all’ecosistema AI

L’interesse di Nvidia va oltre il segmento GPU. L’ingresso nel capitale di Poolside rientra in una strategia di ampliamento verticale, che punta a collegare hardware, modelli generativi e piattaforme software dedicate allo sviluppo. In questa logica, Nvidia mira a diventare non solo fornitore di infrastruttura, ma partner attivo nella catena del valore AI.

Valutazione e impatto sul settore AI

Se l’operazione venisse confermata, Poolside si posizionerebbe tra le realtà AI più rilevanti in Europa, con una valutazione di 12 miliardi e il sostegno di uno dei player globali più influenti. La convergenza tra potenza computazionale, modelli avanzati e strumenti professionali evidenzia una traiettoria di mercato chiara: l’automazione dello sviluppo software rappresenta uno dei fronti più competitivi dell’intelligenza artificiale generativa.

Le incognite e le opportunità future

Al momento non ci sono conferme ufficiali dalle aziende coinvolte. Resta da definire l’importo finale dell’investimento e la presenza di ulteriori partecipanti nel round. Una nuova iniezione di capitale permetterebbe a Poolside di accelerare lo sviluppo tecnologico, rafforzando la posizione della startup nel mercato globale dell’AI per il coding e ampliando la competizione nel settore.