La startup americana Find Your Grind ha annunciato il completamento di un round di finanziamento da 5 milioni di dollari, guidato da Echo Investment Capital con il supporto di Gross Labs, portando il totale raccolto a 8 milioni. L’obiettivo è rafforzare la piattaforma con nuovi strumenti digitali e intelligenza artificiale per guidare gli studenti in carriere non convenzionali e orientate al futuro

Il CEO e fondatore Nick Gross, già noto per la sua carriera musicale come batterista dei Goldfinger, sottolinea l’urgenza di aiutare i giovani “a esplorare non solo le carriere disponibili, ma i percorsi che corrispondono a punti di forza, interessi e visione del loro futuro”.

Una piattaforma EdTech in forte accelerazione

L’investimento sarà finalizzato a espandere l’impatto di Find Your Grind, che ha già raggiunto oltre 100 000 studenti, con l’ambizione di superare il milione di utenti entro breve. Tra le novità in arrivo ci sono contenuti video interattivi, un “Reflective Coach” alimentato da intelligenza artificiale per personalizzare il percorso dell’utente, e un potenziamento degli strumenti di analisi per scuole e distretti scolastici.

Un modello pedagogico incentrato sulla lifestyle-first approach

A differenza delle indicazioni tradizionali, spesso concentrate su stipendi e avanzamenti di carriera, Find Your Grind adotta un metodo che valorizza la formazione dell’identità personale e la compatibilità con stili di vita desiderati.

La piattaforma è costruita attorno a quattro competenze chiave: self-awareness, career awareness, social awareness e action awareness, supportate da un “Lifestyle Assessment” che indirizza gli studenti verso profili come entertainer, creator o umanitario, con piani individualizzati post-diploma.

Validazione e impatto nelle scuole

Find Your Grind ha ottenuto la validazione ESSA Tier 2, grazie a studi rigorosi condotti da WestEd, che hanno riscontrato miglioramenti significativi nella consapevolezza e preparazione professionale degli studenti, con performance migliori fino a 22 punti percentuali in aree come pianificazione del futuro e collaborazione rispetto ai pari non coinvolti. Inoltre, sono già attivi progetti come le “Lifestyle Fair” in Ohio e piloti statali in Georgia e Hawaii, volti a offrire esperienze immersive e riflettono l’approccio evidence-based della piattaforma.

Trend e prospettive per l’EdTech di orientamento

Il settore EdTech mostra una crescente attenzione verso soluzioni personalizzate e orientate alla scoperta personale, più che alla formazione professionale tradizionale. Find Your Grind, con la sua combinazione di assessment, AI e contenuti d’ispirazione, si situa in questo trend. Con l’attuale raccolta, la startup potrà scalare a livello nazionale, rafforzare i legami con i distretti scolastici e arricchire la propria offerta con tecnologie didattiche e insight destinati a ridefinire l’orientamento professionale.