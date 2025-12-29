Dal 29 dicembre 2025, ChatGPT amplia il suo ecosistema: è possibile collegare app come Spotify, DoorDash, Uber, Target e molte altre direttamente nella chat, trasformando l’assistente in un centro operativo multifunzione.

Come iniziare con le integrazioni app

Per utilizzare le app integrate, è necessario essere connessi al proprio account ChatGPT. Basta cominciare il prompt con il nome dell’app desiderata — per esempio “Spotify, crea una playlist”— e ChatGPT guiderà nella procedura di connessione e autorizzazione. Il menu Settings → Apps and Connectors offre uno spazio per esplorare le app disponibili e gestire connessioni e disconnessioni in modo trasparente e sicuro.

Gli usi concreti delle integrazioni app

Le possibilità sono ampie e si adattano a molte esigenze quotidiane:

Spotify : crea playlist, esplora contenuti consigliati e gestisci la tua libreria musicale senza lasciare la chat.

: crea playlist, esplora contenuti consigliati e gestisci la tua libreria musicale senza lasciare la chat. DoorDash : genera un piano pasti, aggiungi gli ingredienti al carrello e prepara il checkout direttamente dentro ChatGPT — per ora disponibile solo negli Stati Uniti, con catene come Kroger, Safeway e Wegmans.

: genera un piano pasti, aggiungi gli ingredienti al carrello e prepara il checkout direttamente dentro — per ora disponibile solo negli Stati Uniti, con catene come Kroger, Safeway e Wegmans. Uber : richiedi un ride on-demand, scegli tra varie opzioni (UberX, XL, Black, Comfort) o esplora Uber Eats per ristoranti locali — disponibile solo negli USA.

: richiedi un ride on-demand, scegli tra varie opzioni (UberX, XL, Black, Comfort) o esplora Uber Eats per ristoranti locali — disponibile solo negli USA. Target : ricevi suggerimenti regalo e crea un carrello con opzioni come “Drive Up” o spedizione standard.

: ricevi suggerimenti regalo e crea un carrello con opzioni come “Drive Up” o spedizione standard. Booking.com, Expedia, Zillow, Coursera, Canva, Figma: esplora hotel, prenota voli, cerca case, scopri corsi online, realizza grafica o progetta diagrammi, tutto dentro ChatGPT.

Disponibilità e prospettive future

Ad oggi, le integrazioni sono disponibili principalmente negli Stati Uniti e in Canada; gli utenti in Europa e Regno Unito devono attendere.

Tuttavia, OpenAI ha annunciato l’arrivo nel 2026 di ulteriori partner come OpenTable, PayPal e Walmart, estendendo ulteriormente l’ecosistema.

Privacy e sicurezza nelle integrazioni

Ogni volta che si collega un’app, ChatGPT informa chiaramente sui dati condivisi. Per esempio, con Spotify, l’assistente può accedere alle playlist e allo storico d’ascolto per personalizzare l’esperienza. Inoltre, OpenAI richiede che ogni sviluppatore rilasci una policy sulla privacy, limitandosi a raccogliere solo i dati necessari e mantenendo il controllo sempre nelle mani dell’utente.

Un’esperienza conversazionale profonda

Le app in ChatGPT agiscono come entità conversazionali autonome, capaci di rispondere a promesse in linguaggio naturale, mostrare interfacce interattive o eseguire azioni contestuali direttamente nella conversazione.

La suggestione automatica di app rilevanti e l’adattamento al contesto rendono l’esperienza fluida e intuitiva.

L’ecosistema cresce: dal debutto con piattaforme come Spotify, Booking.com e Canva, si è evoluto verso l’aggiunta di strumenti di pagamento, food delivery e mobilità, con l’obiettivo di rendere ChatGPT un assistente realmente integrato nella routine digitale.

La nuova generazione di integrazioni app traccia un percorso chiaro: ChatGPT non è più solo una finestra su un’AI conversazionale, ma un hub operativo capace di orchestrare azioni reali, in tempo reale, restando al centro del dialogo digitale.