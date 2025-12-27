La giornata di Serie B restituisce un quadro equilibrato e ricco di spunti. Spiccano i successi di Catanzaro e Sampdoria, entrambe vittoriose rispettivamente contro Cesena e Reggiana, mentre lo Spezia supera di misura il Pescara. Pareggio senza reti tra Carrarese e Mantova, mentre si registra un'importante vittoria dei lagunari in Venezia-Entella. Pareggio tra Empoli e Frosinone che si dividono la posta. Colpi pesanti anche per Juve Stabia e Palermo.

Bei numeri anche sugli spalti per questo turno di cadetteria che cade esattamente tra le festivitá di Natale e Capodanno.

Tanti stadi pieni di passione e tifosi più del solito e più della media.

Jncidente a Bari

Ma l’attenzione degli ultimi momenti è tutta concentrata su Bari- Avellino, una sfida attesa non solo per il valore della posta in palio, ma anche per il seguito popolare che l’incontro è in grado di generare. Proprio le ore che hanno preceduto il match del San Nicola sono state però segnate da momenti di tensione e apprensione.

Un incidente stradale ha coinvolto un gruppo di tifosi biancoverdi in viaggio verso Bari. Lungo l’asse viario che conduce al capoluogo pugliese si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto sette furgoni, tutti con a bordo sostenitori irpini diretti allo stadio. L’impatto ha causato pesanti rallentamenti alla circolazione e attimi di comprensibile preoccupazione tra i presenti.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivate diverse pattuglie della Polizia Stradale, impegnate nei rilievi e nella gestione del traffico, oltre a un’ambulanza per prestare assistenza ai passeggeri coinvolti. Fortunatamente il bilancio non è grave. Non si registrano feriti seri, ma soltanto alcune contusioni. Secondo una prima ricostruzione, una ragazza è rimasta ferita ed è stata prontamente assistita dal personale sanitario.

L’episodio ha inevitabilmente condizionato l’avvicinamento alla gara, aggiungendo tensione a una partita già carica di significati sportivi e passionali. Un promemoria, ancora una volta, di quanto il calcio muova persone, emozioni e sacrifici, ma anche di quanto sia fondamentale garantire sicurezza e serenità a chi segue la propria squadra ovunque.

La situazione in classifica in Serie B

Nella zona alta della classifica dopo i risultati di oggi, il Frosinone resta al comando e continua la lotta serrata alle spalle. I ciociari restano al comando con 38 punti, confermando continuità e solidità. Subito dietro il Monza, distante una sola lunghezza, mentre il Venezia rimane pienamente in corsa con 35 punti. Il Palermo segue a quota 33, agganciato stabilmente al treno promozione. Più staccate ma ancora competitive Catanzaro e Cesena, appaiate a 31 punti, pronte ad approfittare di ogni passo falso delle squadre davanti. La lotta resta apertissima.