Le smart glasses si sono evolute da gadget sperimentali a strumenti d'uso quotidiano, supportando comunicazione, multimedia, fitness e gaming. La guida di TechCrunch del 26 dicembre 2025 presenta i modelli più interessanti per chi desidera investire i propri risparmi. Questo articolo confronta questi modelli, integrando dati da Android Central e Reuters, per fornire una panoramica equilibrata e utile.

Ray‑Ban Meta (Gen 2): stile e AI integrata

Le Ray‑Ban Meta Gen 2 spiccano per il design discreto, simile agli occhiali tradizionali, ma con funzionalità smart: fotocamera da 12 MP, speaker open‑ear, cinque microfoni e autonomia fino a otto ore.

Supportano video 3K, memoria da 32 GB, ricarica rapida e certificazione IPX4. Grazie a comandi vocali “Hey Meta”, traduzione live e scatti hands‑free, sono una soluzione versatile per l’uso quotidiano.

Viture Luma Pro: schermo virtuale immersivo

L’interesse di TechCrunch per Viture Luma Pro è motivato dalla sua qualità visiva avanzata, con pannelli micro‑OLED Sony, display virtuale da 152″, 120 Hz, 1 000 nits e FOV di 52°; supporta miopia leggera fino a ‑4 diottrie. Android Central lo considera una scelta premium per gaming e multimedia.

Xreal One Pro: versatilità e comfort nell’AR

Xreal One Pro offre un display virtuale fino a 171″, risoluzione 1080p, refresh fino a 120 Hz, luminosità 700 nits, speaker Bose e design flat‑prism per un comfort prolungato.

Il chip X1 implementa il tracking 3DoF, stabilizzando lo schermo nell’ambiente circostante. Ideale per chi cerca un'esperienza AR immersiva di alta qualità.

Oakley Meta Vanguard: smart glasses per sport

Progettate per l’outdoor, le Oakley Meta Vanguard combinano robustezza e performance: fotocamera 12 MP 122° FOV, pulsanti programmabili, batteria fino a nove ore (custodia da 36 ore extra), certificazione IP67, microfoni anti‑vento e integrazione con Meta AI. Ottima scelta per chi unisce tecnologia e sport.

RayNeo Air 3s: intrattenimento accessibile

RayNeo Air 3s offre un display micro‑OLED da 201″, 1080p, 120 Hz, FOV di 46° e luminosità di circa 650 nits. Il modulo “HueView” con dimming 3840 Hz e certificazione anti‑luce blu riduce l’affaticamento visivo.

Con un prezzo di circa $219, è una soluzione equilibrata tra costo e prestazioni.

Prossime uscite

TechCrunch segnala tre lanci futuri: Google‑Xreal Project Aura con AR see‑through e FOV di 70°; i nuovi occhiali Snap Spectacles consumer nel 2026; e gli smart glasses AI di Apple. Reuters anticipa la strategia di HTC con i VIVE Eagle, smart glasses AI aperti e multi‑assistente, in arrivo in Asia nel 2026.

Trend tecnologici

Il 2025 ha visto la ripresa dell’XR: Meta è leader, ma l’innovazione arriva da Xreal, Viture, Rokid e altri, con Android XR di Samsung/Google a dare impulso all’ecosistema. Aggiornamenti software come Meta (v. 21.0) per Ray‑Ban/Oakley introducono nuove funzionalità esperienziali.

Nel 2025, i criteri decisionali includono sistema operativo aperto, privacy, autonomia, comfort e integrazione AI.

In sintesi, le smart glasses si stanno evolvendo: la scelta dipende dall’uso previsto. Chi cerca stile e AI può optare per Ray‑Ban Meta; per l’intrattenimento visivo, Viture o Xreal; per lo sport, Oakley; per il risparmio, RayNeo. L’importante è acquistare con consapevolezza.