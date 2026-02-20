Nella puntata de Il Paradiso delle signore andata in onda venerdì 20 febbraio è stata finalmente rivelata l’identità, finora tenuta nascosta, della madre dei fratelli Marchesi. Matteo ha infatti scoperto che la donna ricoverata a Londra si chiama Fiona e che si trova in una clinica specializzata. I misteri, però, non sono affatto risolti. Quando il ragionier Portelli si è finto medico per poter parlare con la paziente, Fiona ha reagito in modo inaspettato e agitato, evocando il ricordo del marito Arturo. Un dettaglio che lascia intuire un passato ancora tutto da chiarire.

Nel corso dell’episodio è emerso anche il contenuto della lettera che Arturo aveva scritto a Umberto prima di morire, aggiungendo un ulteriore tassello a una vicenda familiare sempre più complessa.

Fiona Marchesi se pensa al defunto marito Arturo ha le crisi di nervi

Nella puntata del 20 febbraio, Matteo ha incontrato Umberto al Circolo per aggiornarlo sul suo breve viaggio a Londra. Portelli ha confermato al commendatore che la versione raccontata da Ettore e Greta sulla madre ricoverata in una clinica era autentica. A Londra, infatti, Matteo è riuscito a rintracciare la donna e a scoprire che si chiama Fiona. Per poter parlare con lei, però, ha dovuto ricorrere a uno stratagemma: si è finto medico e in questo modo è riuscito a entrare in contatto con la signora Marchesi.

Durante la visita, Matteo ha appreso anche che Ettore era stato realmente a Londra di recente per farle visita, proprio come aveva dichiarato. Il vero colpo di scena è arrivato quando, dopo aver parlato dei figli, Fiona ha avuto una violenta crisi nervosa nel momento in cui il discorso è scivolato sul suo defunto marito. È importante ricordare che l’uomo in questione è Arturo, il fratello maggiore di Umberto. Tuttavia, Portelli non è riuscito a ottenere da lei il nome del signor Marchesi, lasciando ancora aperti molti interrogativi.

Greta ha fotografato la lettera di suo padre Arturo

Nel frattempo, l’episodio del 20 febbraio ha portato alla luce altri dettagli rimasti finora nascosti. Greta è riuscita ad aprire la cassaforte di Umberto e a fotografare la lettera che suo padre Arturo aveva inviato al commendatore molti anni prima.

Una volta tornata alla Galleria Milano Moda, la stilista ha mostrato le immagini al fratello Ettore e insieme hanno letto il contenuto della missiva. Grazie a quelle fotografie, i fratelli Marchesi hanno scoperto che Arturo, anni prima, era finito al centro di una pesante congiura: qualcuno aveva mosso contro di lui accuse gravissime, che lui sosteneva fossero del tutto infondate. Dalla lettera emerge chiaramente che Umberto non aveva creduto alla versione del fratello maggiore, né lo aveva sostenuto nel momento più difficile, tradendo così la fiducia che Arturo riponeva in lui. La rivelazione più importante, però, riguarda ciò che Greta ed Ettore hanno finalmente compreso: il vero responsabile di quella vicenda non era il loro zio, come avevano sempre creduto, ma un’altra persona ancora ignota.

Inoltre, grazie alle parole scritte nero su bianco da Arturo, i due hanno capito che la loro madre Fiona aveva nascosto loro parte della verità, aggiungendo un ulteriore strato di mistero alla storia della famiglia Marchesi.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Odile ha messo la collana nella cassaforte

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Ettore e Greta hanno dovuto organizzare un nuovo piano per entrare in possesso della lettera che il loro defunto padre Arturo aveva scritto a Umberto. Secondo i fratelli Marchesi, la missiva potrebbe essere custodita dallo zio nella cassaforte nascosta dietro un quadro del suo studio, e per riuscire ad aprirla hanno coinvolto Odile.

Quest’ultima, inconsapevole di quanto i due stilisti stessero tramando alle sue spalle, ha ritirato dalla cassetta di sicurezza della banca la preziosa collana da indossare per il servizio fotografico a Villa Guarnieri e ha chiesto a Umberto di riporla nella sua cassaforte. Intanto Matteo è stato ingaggiato da Umberto come detective per recarsi a Londra e scoprire cosa nascondano Ettore e Greta, facendo luce sulle loro origini. Portelli ha quindi avvertito Marcello della sua partenza, svelandogli il vero motivo della sua assenza, mentre a Odile ha raccontato una bugia, confidandole che avrebbe dovuto accompagnare sua madre Silvana a una visita medica di controllo per la sua malattia.