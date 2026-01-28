Anthropic, la startup statunitense nota per i modelli Claude, ha annunciato il 27 gennaio 2026 un significativo raddoppio del proprio obiettivo di raccolta fondi. L'obiettivo è stato portato da 10 a 20 miliardi di dollari, con una valutazione stimata di 350 miliardi di dollari.

Origini e contesto del round di finanziamento

All'inizio di gennaio, secondo quanto riportato da The Wall Street Journal e confermato da TechCrunch, Anthropic mirava a raccogliere 10 miliardi di dollari a una valutazione di 350 miliardi di dollari. Il round era guidato da GIC e Coatue, con il coinvolgimento di Sequoia Capital, già investitrice in OpenAI.

Questo si inseriva in un contesto separato dall'investimento di 15 miliardi promessi da Microsoft e Nvidia, legati all'acquisto di capacità computazionale su Azure.

La spinta alla crescita: domanda istituzionale e oversubscription

Il raddoppio dell'obiettivo da 10 a 20 miliardi di dollari è una diretta conseguenza di una domanda istituzionale così elevata da costringere la società a rivedere al rialzo i propri piani in corso d'opera. Secondo il Financial Times, la decisione è maturata mentre il round era ancora aperto, con l'intento di soddisfare l'«overwhelming investor demand». Alcuni rapporti indicano un eccesso di interesse pari a sei volte la soglia iniziale.

I protagonisti dell'investimento

Tra gli investitori confermati o attesi nel round figurano GIC (fondo sovrano di Singapore), Coatue e Sequoia Capital. Microsoft e Nvidia mantengono il loro ruolo di partner strategici, avendo stanziato fino a 15 miliardi di dollari per capacità in Azure.

Valutazione record e scenario competitivo nel settore AI

La nuova valutazione di 350 miliardi di dollari segna un notevole incremento rispetto a settembre 2025, quando un round da 13 miliardi aveva fissato la valutazione a 183 miliardi. Questo balzo testimonia l'intensità della corsa agli investimenti nel settore AI, una competizione che vede Anthropic confrontarsi con attori come OpenAI e xAI, anch'essi protagonisti di importanti raccolte fondi.

Implicazioni strategiche e prospettive future

Il round di finanziamento offre due chiavi interpretative principali. Da un lato, rafforza significativamente la posizione finanziaria di Anthropic, abilitando ulteriori investimenti in infrastruttura, ricerca e sicurezza. Dall'altro, invia un segnale chiaro sul clima di mercato attuale: un'abbondanza di capitali, la cosiddetta FOMO (fear of missing out) e dinamiche di investimento che privilegiano i termini piuttosto che la sola valutazione.

La startup sta inoltre lavorando ai preparativi per una potenziale IPO, supportata da un continuo impulso ai ricavi – stimati da Bloomberg intorno ai 9 miliardi di dollari di run rate nel 2025 – e da un focus costante sull'AI safety, come evidenziato dai recenti avvertimenti del CEO Dario Amodei.

Con questa mossa, Anthropic consolida Claude come infrastruttura AI di riferimento per aziende e sviluppatori, alimentando la sua espansione internazionale e la prospettiva di una quotazione in Borsa entro il 2026.

Lo scenario del 2026 è caratterizzato da un'abbondanza di capitale per l'intelligenza artificiale. Anthropic ha saputo cavalcare questo trend, trasformando la forte domanda in liquidità e la liquidità in ulteriore crescita.