Il 2025 si conferma l'anno più significativo per Apple in India, con spedizioni che hanno raggiunto circa 14 milioni di unità. Questo risultato ha permesso all'azienda di raddoppiare la propria quota di mercato, portandola al 9%, un incremento notevole rispetto al 7% registrato nel 2024. Questi dati, provenienti da Counterpoint Research e ripresi da TechCrunch, evidenziano una crescente aspirazione verso il marchio Apple e un'espansione della sua disponibilità attraverso i canali commerciali locali. I vertici finanziari di Apple hanno confermato, durante la call trimestrale, un record di fatturato assoluto nel paese, unitamente al massimo storico per la base installata attiva e per il tasso di upgrade dell'utenza.

Il contesto del mercato smartphone indiano nel 2025

L'ecosistema dei dispositivi mobili in India nel 2025 ha mostrato una sostanziale stabilità. Le spedizioni complessive si sono attestate intorno ai 152-154 milioni di unità, registrando una lieve flessione stimata tra l'1% e il 2% rispetto all'anno precedente. Il quarto trimestre ha evidenziato una decelerazione dell'8-10%, attribuibile alla saturazione del mercato, all'allungamento dei cicli di sostituzione dei dispositivi e alla crescente popolarità dei prodotti ricondizionati. Nonostante queste sfide, il segmento premium, comprendente dispositivi con un prezzo superiore ai 30.000 rupie, ha registrato un incremento record del 15%, raggiungendo il 23% delle spedizioni totali.

Questo trend ha favorito marchi come Apple, la cui offerta si posiziona nella fascia alta.

Con 154,2 milioni di unità spedite nell'intero 2025, la flessione annua si è mantenuta contenuta (-1%), ma il mercato ha mostrato chiari segni di maturazione. I venditori che hanno adottato una strategia orientata al valore, con un attento controllo dell'inventario e una solida presenza offline, hanno dimostrato una maggiore capacità di resistere alle tensioni economiche e all'aumento dei costi.

I driver della performance record di Apple

Il successo di Apple in India è il risultato di una combinazione di strategie mirate. Un fattore chiave è stata l'espansione della rete retail, con l'apertura del quinto Apple Store a Noida, un passo fondamentale nella strategia di diffusione iniziata nel 2023.

Inoltre, il peso crescente del segmento premium ha consentito a iPhone di capitalizzare sulla disponibilità dei consumatori a investire in dispositivi più costosi e a più alto margine.

Sul fronte dei servizi, la strategia si è arricchita con il lancio locale, a gennaio, di Apple Creator Studio. Questo bundle, creato specificamente per il mercato indiano, include Final Cut Pro e Logic Pro al prezzo di 399 rupie (circa 4,35 dollari), una cifra notevolmente inferiore ai 12,99 dollari richiesti negli Stati Uniti. Tale iniziativa mira a rafforzare l'ecosistema Apple e a incrementare la fidelizzazione degli utenti.

Scenario competitivo e trend nel breve termine

Nonostante i notevoli progressi, Apple rimane al di fuori della top-3 per volumi di vendita in India.

La leadership del mercato è detenuta da Vivo (circa 23%), seguita da Samsung (15%) e Xiaomi (13%). Il contesto competitivo è ancora dominato da brand Android focalizzati sul volume. Tuttavia, la spinta verso il segmento premium sta modificando le dinamiche di mercato, favorendo i marchi considerati aspirazionali.

Le previsioni di Counterpoint indicano per il 2026 una possibile flessione del mercato, legata all'aumento dei prezzi della memoria, che potrebbe impattare in modo più sensibile il segmento sotto i 15.000 rupie. D'altro canto, si prevede un aumento dei prezzi medi di vendita (+5%), suggerendo che la tendenza alla premiumizzazione continuerà, offrendo opportunità significative a chi punta sulla fascia alta del mercato.

Verso un futuro Made in India

Oltre al mercato interno, l'India si sta affermando sempre più come un hub produttivo strategico per Apple. Già nel corso del 2025, fino all'80% degli iPhone assemblati in India sono stati destinati all'esportazione, generando un valore produttivo record di 22 miliardi di dollari per l'anno fiscale, di cui 10 miliardi nei primi sei mesi. Il lancio dell'iPhone 17 potrebbe ulteriormente stimolare gli incrementi delle esportazioni nei prossimi mesi.

Questa ambizione industriale si traduce in solidi vantaggi competitivi nel medio termine, legati sia alla resilienza delle catene di fornitura sia all'attrattività del brand come simbolo di aspirazione. Apple ha così trasformato un anno di generale stagnazione in un successo chiave per la sua strategia in India.

Il 2025 si profila come il miglior anno di sempre, grazie alla crescente domanda premium e a un ecosistema retail, produttivo e di servizi calibrato localmente per consolidare la sua presenza nel secondo mercato mondiale per volumi.