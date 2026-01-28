LinkedIn annuncia una novità significativa che ridefinisce la dimostrazione delle competenze professionali: le certificazioni automatiche basate sull’uso reale di strumenti AI. Queste attestazioni saranno visibili direttamente sul profilo degli utenti.

Il social network professionale, di proprietà Microsoft, ha stretto partnership strategiche con piattaforme quali Descript, Lovable, Replit e Relay.app. L’obiettivo è far sì che l’attività svolta all’interno di questi strumenti generi certificati verificati, basati su pattern di utilizzo, risultati prodotti e livello di padronanza raggiunto.

La tecnologia impiegata valuta l’utilizzo effettivo, superando i tradizionali test o corsi formali, e traduce questa attività in un attestato spendibile nei confronti di recruiter e contatti professionali. Si tratta di un passo importante verso un modello in cui la certificazione delle skill AI diventa concreta, derivata dai dati reali d’uso.

Modalità di funzionamento delle certificazioni AI

Secondo quanto comunicato da LinkedIn, i partner selezionati analizzeranno l’interazione degli utenti con le loro applicazioni AI per emettere un certificato. L’enfasi è posta sulla dimostrazione di proficiency attraverso il comportamento osservato all’interno delle piattaforme, anziché sul superamento di quiz o sul completamento di corsi.

Questo approccio valorizza i risultati concreti, mettendo in secondo piano la teoria o le aspettative predefinite. Una volta emesso, il certificato sarà integrato nella sezione dedicata alle competenze verificate del profilo LinkedIn.

Partnership e strategia di espansione

Il lancio iniziale coinvolge Descript, Lovable, Replit e Relay.app. Tuttavia, LinkedIn ha già manifestato l’intenzione di estendere il programma ad altri partner rilevanti nei prossimi mesi, tra cui Gamma, GitHub e Zapier. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di ridefinizione della ricerca di lavoro, affiancandosi a strumenti come il job tracker e la ricerca lavoro potenziata dall’intelligenza artificiale in più lingue.

Contesto di mercato e crescente domanda di competenze AI

L’introduzione di queste certificazioni automatiche avviene in un momento storico in cui la padronanza dell’intelligenza artificiale si conferma tra le skill più richieste sul mercato del lavoro. Dati recenti indicano un raddoppio delle offerte di lavoro che richiedono competenze AI nell’ultimo anno. Parallelamente, si osserva un aumento significativo degli annunci che includono parole chiave legate all’AI. Questi trend riflettono un mercato del lavoro in rapida evoluzione, dove la dimostrazione pratica delle capacità supera l’importanza delle sole credenziali accademiche.

Vantaggi per professionisti e aziende

Per i professionisti, questa novità rappresenta un’opportunità di valorizzare l’impegno quotidiano con strumenti AI, trasformandolo in una certificazione valida, visibile e riconosciuta.

Non si tratta di un semplice attestato, ma di un segnale di valore fondato sull’esperienza reale. Le aziende, d’altro canto, ottengono un indicatore più trasparente e affidabile delle capacità effettive dei candidati.

La strategia di LinkedIn mira a integrare dati reali d’uso nei meccanismi di reputazione professionale, rafforzando la sua missione di connettere le persone alle opportunità. La dichiarazione di Hari Srinivasan, VP of Product, sottolinea come la fiducia sia oggi più importante che mai, specialmente in un contesto lavorativo che richiede fluidità tecnologica e competenza AI.

Verso un futuro professionale skill‑centric e data‑driven

L’innovazione introdotta da LinkedIn promuove un paradigma più meritocratico e dinamico, dove la reputazione professionale non deriva più esclusivamente dalla formazione formale, ma dalla capacità di gestire strumenti AI con efficienza e continuità.

Questi “skill certificate” generati da dati di uso potrebbero definire nuovi standard per la valutazione professionale.

In un ecosistema professionale dove milioni di utenti hanno già verificato la propria identità su LinkedIn, le certificazioni basate sull’uso effettivo rappresentano il prossimo elemento di distinzione. Il ruolo dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro è destinato ad ampliarsi ulteriormente. Con questa mossa, LinkedIn si posiziona all’avanguardia di un cambiamento epocale, in cui la competenza si dimostra attraverso i fatti e l’esperienza concreta.