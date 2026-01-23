Tesla ha annunciato la dismissione del suo sistema di assistenza base, Autopilot, per incentivare l’adozione del più avanzato software Full Self‑Driving (Supervised). L’obiettivo è chiaramente strategico: orientare tutti i conducenti verso un sistema più sofisticato e redditizio, basato su abbonamenti e su una tecnologia in rapida evoluzione.

Fine di Autopilot: un cambio di paradigma

Tesla ha ufficialmente cessato la vendita del pacchetto Autopilot standard negli Stati Uniti, lasciando come unica opzione il controllo adattivo della velocità con Stop & Go (Traffic‑Aware Cruise Control) come dotazione di serie.

Contestualmente, è stata interrotta la vendita una tantum dell’abbonamento FSD, fino a oggi al costo di circa 8.000 USD. Rimane solo il modello in abbonamento, attualmente a 99 USD/mese, con prospettive di aumento verso e oltre i 100 USD mensili.

Un ecosistema basato su abbonamenti e robotaxi

La strategia di Tesla mira a trasformare l’esperienza di guida in un servizio continuo: l’abbonamento FSD diventa il modello centrale, favorendo entrate ricorrenti che supportano ambiziosi piani di crescita. Solo il 12% dei possessori Tesla è attualmente iscritto al servizio FSD, ma l’azienda punta a raggiungere 10 milioni di abbonati per attivare il piano di compensi da 1 trilione di dollari legato alle prestazioni del CEO Elon Musk.

Il risultato auspicato è la diffusione capillare del software avanzato, anche grazie al lancio di servizi robotaxi: Tesla ha già iniziato le sperimentazioni per viaggi robotizzati in città come Austin, anche se il Full Self‑Driving resta supervisato, non completamente autonomo.

Sicurezza, regolatori e reazioni

Non mancano le preoccupazioni di regolatori e consumatori. L’indagine della NHTSA rimane aperta: Tesla ha ottenuto una proroga fino al 23 febbraio 2026 per rispondere ai quesiti dell’agenzia relativi a incidenti in modalità FSD, comprese violazioni del codice stradale e collisioni. Inoltre, emerge malcontento da parte di alcuni sostenitori Tesla, che lamentano la decisione di eliminare Autopilot nonostante competitor offrano sistemi avanzati senza costi aggiuntivi.

Case automobilistiche scelgono l’indipendenza

Un ulteriore elemento di contesto: molte case automobilistiche tradizionali, come Ford e Rivian, stanno sviluppando internamente soluzioni autonome, invece di adottare il software FSD. Questo trend evidenzia la volontà degli OEM di mantenere controllo su costi, integrazione e identità di marca.

Trend e implicazioni future

Il passaggio definitivo all’abbonamento FSD segnala una trasformazione del business model di Tesla, da vendita di hardware a erogazione di servizi software-per-categoria. La mossa rafforza l’ecosistema Tesla centrato su upgrade continui, dati raccolti via over-the-air, e potenziali flussi ricorrenti legati alla guida autonoma.

Parallelamente, la crescente attenzione normativa indica che l’espansione del FSD sarà vincolata non solo dall’evoluzione tecnologica, ma anche dall’approvazione istituzionale e dalla fiducia del pubblico.

In definitiva, Tesla ridefinisce il confine tra assistenza alla guida e servizio a prova di futuro. Eliminando Autopilot e privilegiando FSD (Supervised), l’azienda accelera verso l’autonomia, ma in un quadro dove il valore economico si costruisce attorno a dati, abbonamenti e scalabilità. È un cambio di paradigma: ora più che mai Tesla punta alla guida come servizio continuo, ma il successo dipenderà dalla sicurezza, dalla regolazione e dalla volontà degli automobilisti di abbracciare un’auto sempre più connessa e software-defined.