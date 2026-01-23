Brunello Cucinelli, stilista umbro tra i più noti dell’alta moda italiana, ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma di e‑commerce basata sull’intelligenza artificiale, chiamata Callimacus, che si pone l’obiettivo di trasformare l’esperienza di shopping dei clienti attraverso un’interazione digitale più dinamica, personalizzata e “umana”.

La novità, presentata nel corso della prima parte del 2026, è già operativa in Italia, negli Stati Uniti e nel Regno Unito e verrà progressivamente estesa ad altri mercati. Il progetto si collega all’evoluzione dell’iniziativa BrunelloCucinelli.ai, lanciata poco più di un anno fa, che esplora collegamenti tra tecnologia e creatività digitale, e nasce all’interno del centro di ricerca Solomei Ai, costituito dal marchio per studiare i linguaggi dell’intelligenza artificiale e le loro possibili applicazioni nel contesto del lusso e della narrazione dei contenuti.

Un sito che “capisce” l’utente

Il cuore dell’innovazione è Callimacus, la piattaforma sviluppata da Solomei Ai che sostituisce l’idea tradizionale di sito e di percorso rigido con un sistema capace di “seguire l’intento” del visitatore. In pratica, anziché muoversi tra pagine predeterminate e menu statici, l’utente viene accompagnato in un’esperienza digitale in tempo reale, con interazioni e suggerimenti modulati sull’interesse espresso e sulla ricerca in corso. L’obiettivo dichiarato è di offrire un’esperienza piacevole, immersiva e altamente personalizzata, mettendo al centro l’unicità di ciascun visitatore, come spiegato dall’azienda.

Brunello Cucinelli ha più volte sottolineato che l’AI debba essere vista come un supporto collaborativo dell’essere umano, non come semplice automazione.

L’intelligenza artificiale, nella visione del designer, dovrebbe “nutrire e favorire l’intuito dell’essere umano”, contribuendo a creare esperienze digitali coerenti con i valori del marchio, senza sostituire la componente creativa e umanistica.

Brunello Cucinelli, dal pensiero umanistico alla tecnologia

Il progetto digitale del brand si inserisce in un percorso più ampio che Brunello Cucinelli ha portato avanti negli ultimi anni, intrecciando umanesimo e tecnologia in modo consapevole. Già con il lancio del sito Solomei AI nel 2024, la maison aveva evidenziato l’importanza di coniugare creatività, filosofia e intelligenza artificiale per innovare l’interazione tra utente e contenuti online.

Questa visione va oltre la semplice innovazione commerciale: secondo Cucinelli si tratta di una riflessione culturale sulla natura dell’AI, vista come strumento che può supportare l’essere umano senza compromettere il suo ruolo creativo e critico.

Anche l’uso del nome Callimacus, ispirato alla figura storica di Callimaco — poeta, sperimentatore e catalogatore della Biblioteca di Alessandria — riflette questa volontà di coniugare pensiero, cultura e tecnologia.

Solomeo, la Silicon Valley italiana e il riscontro internazionale

La base di partenza di Callimacus è Solomeo, il borgo umbro che per Brunello Cucinelli non è solo sede produttiva ma laboratorio di umanesimo contemporaneo, dove la cultura, l’artigianato e la tecnologia convivono in un ambiente profondamente radicato nella filosofia umanistica che da sempre guida il marchio.

Non è un caso che Solomeo sia stato scelto anche come sede di grandi incontri internazionali sul rapporto fra tecnologia e umanesimo: nel Third Universal Symposium on Soul and Economics organizzato nel 2025 hanno partecipato figure di primo piano del pensiero contemporaneo, dall’analista Yuval Noah Harari a imprenditori come Reid Hoffman, segnando un ponte tra riflessione filosofica e innovazione tecnologica.

Proprio gli ambienti della Silicon Valley — spesso frequentati da leader di tecnologia e investitori — avrebbero accolto positivamente alcune delle idee alla base di Callimacus. In dichiarazioni riportate nell’ambito della presentazione del progetto, Cucinelli ha detto che gli amici e i collaboratori della Silicon Valley considerano l’iniziativa una “vera invenzione”: un’integrazione tra tecnologia avanzata e creatività umana, capace di mettere l’utente e la sua unicità al centro dell’esperienza digitale.

Una strategia digitale che guarda al futuro

Secondo analisti di settore, l’iniziativa rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione del lusso, capace di integrare l’AI nelle interazioni con il consumatore senza annacquare l’identità del marchio.

Per la maison Cucinelli, questo approccio potrebbe tradursi non solo in una maggiore vicinanza al cliente ma anche in un valore aggiunto in termini di immagine e, potenzialmente, di performance commerciale.