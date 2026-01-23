Tim down... e non solo. Nella mattinata di venerdì 23 gennaio 2026 gli utenti di numerosi operatori telefonici in Italia stanno segnalando problemi diffusi alla connessione internet sia su rete fissa sia su rete mobile, con picchi di segnalazioni che continuano ad aumentare di ora in ora.

Segnalazioni in crescita su Tim down e altri operatori

Secondo i dati raccolti da Downdetector, il sito di riferimento per il monitoraggio in tempo reale dei malfunzionamenti dei servizi online, Tim è tra gli operatori più colpiti: le segnalazioni hanno superato quota 2.000 intorno alle 10:00 del mattino e mostrano difficoltà sia sulla rete fissa (sulla quale si concentrano circa metà delle segnalazioni) sia sulla rete mobile.

Le testimonianze degli utenti indicano connessioni che vanno e vengono, lentezza nel caricamento dei dati e impossibilità di navigare con continuità, con disservizi registrati in diverse regioni e città italiane, tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna, Firenze, Torino e Parma.

Ma i problemi non riguardano solo gli utenti Tim. Anche altri operatori come Vodafone e WindTre stanno riscontrando criticità e disservizi in quella che si preannuncia come una giornata nera per la connettività in Italia.

Che tipo di problemi segnalano gli utenti

Le segnalazioni raccolte da Downdetector sul down di Tim e di altre compagnie mostrano un quadro diversificato:

Internet fisso non raggiungibile o intermittente : la maggior parte degli utenti lamenta difficoltà nella connessione a banda larga da casa o ufficio.

Rete mobile lenta o assente: segnalazioni significative riguardano anche la connessione dati su smartphone.

I disservizi non sono limitati ad un'area geografica precisa.

Al momento non sono arrivati comunicati ufficiali dalle compagnie interessate che spieghino le cause tecniche dell’anomalia o diano stime sui tempi di risoluzione.

Perchè si verificano i malfunzionamenti

Anche negli ultimi mesi vi sono state interruzioni e rallentamenti per diversi operatori, come Tim e Fastweb, con migliaia di utenti rimasti senza connessione per ore.

La complessità delle reti di telecomunicazione moderne, che integrano infrastrutture fisse, dati mobili, servizi VoIP e applicazioni cloud, rende il sistema vulnerabile a guasti localizzati o alla disfunzione di elementi critici di instradamento dati. Interruzioni DNS, guasti a nodi centrali o problemi di instradamento possono causare effetti a catena su vaste aree.

In passato episodi simili hanno coinvolto non solo gli operatori principali ma anche i provider virtuali (MVNO) che si appoggiano alle reti dei grandi gruppi, amplificando la percezione del problema tra gli utenti.