YouTube prova a mettere un freno allo scroll infinito. Il 14 gennaio la piattaforma di proprietà di Google ha annunciato l’introduzione di nuovi strumenti di supervisione parentale pensati per aiutare le famiglie a gestire la fruizione dei contenuti da parte dei minori. La novità più significativa riguarda gli Shorts, il formato di video brevi tanto popolare e apprezzato soprattutto tra i giovanissimi.

I nuovi strumenti di YouTube

L’annuncio è arrivato il 14 gennaio scorso attraverso un post firmato da Jennifer Flannery O’Connor, Vice President of Product Management di YouTube, pubblicato sul blog ufficiale della piattaforma.

Al centro dell’aggiornamento c’è un rafforzamento degli strumenti di controllo parentale per gli account supervisionati, con particolare attenzione al tempo trascorso sui video brevi. I genitori potranno infatti impostare limiti di tempo specifici per la visione degli Shorts, separati dal resto dei contenuti di YouTube, intervenendo così sul formato più critico dal punto di vista dell’uso compulsivo.

Il funzionamento del timer è pensato per essere flessibile e adattabile ai diversi momenti della giornata. I limiti potranno essere modificati in base alle esigenze familiari: azzerati, ad esempio, durante l’orario scolastico o di studio, e ampliati in occasioni particolari come un viaggio o il tempo libero del fine settimana.

Una volta raggiunto il limite impostato, la visione degli Shorts viene interrotta automaticamente, riducendo la possibilità di continuare a scorrere in modo automatico e prolungato.

Accanto al timer, YouTube ha annunciato anche il potenziamento delle notifiche per i genitori, che potranno ricevere aggiornamenti sulle attività degli account dei figli, vedere quali canali iniziano a seguire e monitorare più da vicino le loro abitudini di visione. Restano inoltre attivi e ulteriormente personalizzabili i promemoria “Take a break” e “Bedtime”, già introdotti per favorire pause regolari e limitare l’uso serale della piattaforma.

Shorts e meccanismi cognitivi: cosa succede al cervello durante lo scroll

Quello annunciato da Google non è (solo) un semplice aggiornamento tecnico. È piuttosto il segnale di una consapevolezza crescente: il problema non è solo quanto tempo i ragazzi trascorrono online, ma come quel tempo viene progettato per trattenerli.

I formati short-form condividono una caratteristica strutturale: la continuità forzata. Ogni video è immediatamente seguito da un altro, selezionato dall’algoritmo in base alle preferenze dell’utente. Questo flusso ininterrotto attiva un meccanismo ben noto alle neuroscienze, spesso descritto come loop dopaminergico. Ad ogni swipe il cervello anticipa una possibile ricompensa, rilasciando dopamina non per il contenuto in sé, ma per l’attesa del prossimo stimolo.

È questa aspettativa continua che rende lo scrolling automatico e difficile da interrompere.

L’effetto risulta ancora più marcato tra preadolescenti e adolescenti, una fascia d’età particolarmente vulnerabile a questi meccanismi. In questa fase dello sviluppo, infatti, la corteccia prefrontale – responsabile della pianificazione, del controllo degli impulsi e delle decisioni a lungo termine – non è ancora completamente matura, mentre i circuiti della ricompensa sono altamente sensibili. Il risultato è un forte sbilanciamento tra desiderio di stimolo immediato e capacità di autoregolazione.

Le evidenze scientifiche iniziano a delineare con chiarezza le conseguenze. Una recente revisione sistematica e meta-analisi dell’American Psychological Association, basata su 71 studi e oltre 98 mila partecipanti, associa la fruizione intensiva di video brevi a un peggioramento delle funzioni cognitive, in particolare dell'attenzione e del controllo inibitorio.

Anche sul piano della salute mentale emergono correlazioni con livelli più elevati di stress e ansia.

In questo contesto, il timer di YouTube è un primo tentativo di contenimento. Un segnale che si inserisce in un clima più ampio di ripensamento: dal divieto di accesso ai social per gli under 16 introdotto in Australia alle raccomandazioni della Società Italiana di Pediatria, che invita a rimandare l’uso personale dello smartphone fino ai 14 anni.