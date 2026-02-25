Il 24 febbraio 2026 segna una data cruciale per l'autonomia veicolare: la start-up britannica Wayve ha concluso un round di finanziamento di Serie D da 1,2 miliardi di dollari, con la possibilità di raggiungere 1,5 miliardi grazie a un'opzione legata a milestone operative con Uber. La valutazione post-money si attesta a circa 8,6 miliardi di dollari.

Una strategia di investimento diversificata per ambizioni globali

La raccolta è stata guidata da Eclipse Capital, Balderton Capital e SoftBank Vision Fund 2, con la partecipazione di attori chiave come Microsoft, Nvidia e Uber, oltre ai costruttori automobilistici Mercedes-Benz, Nissan e Stellantis.

Questa coalizione di Big Tech, investitori istituzionali e case automobilistiche sottolinea la fiducia nella visione di un'AI integrata, svincolata da mappe ad alta definizione e architetture hardware rigide.

Dal laboratorio alla commercializzazione: robotaxi e licensing AI

Wayve mira alla commercializzazione nel 2026, avviando test di robotaxi con Uber a Londra e pianificando un'espansione in oltre 10 città a livello mondiale. Dal 2027, è prevista l'integrazione del sistema “AI Driver” tramite licensing su veicoli di serie, offrendo livelli di assistenza alla guida L2+ e potenzialmente L4. Il modello, definito dal CEO Alex Kendall “contrarian”, si fonda su un software end-to-end generalizzabile su qualsiasi hardware e veicolo, discostandosi dai modelli integrati di gestione flotte o produzione automobilistica.

Vantaggio competitivo con l'«Embodied AI» generalizzabile

Il punto di forza tecnologico di Wayve risiede nell'“embodied AI”, basata su reti neurali end-to-end che apprendono la guida direttamente dai dati, senza dipendere da mappe HD o sensori specifici. Questo approccio ha permesso alla società di effettuare test zero-shot, senza ottimizzazioni locali, in oltre 500 città tra Europa, Nord America e Giappone, distinguendosi dai tradizionali modelli AV che richiedono ingenti investimenti in mappatura e tuning.

Finanziamento robusto per una crescita sostenibile

Con questo investimento, Wayve rafforza significativamente le proprie risorse. Il CEO Alex Kendall ha dichiarato che l'azienda è ora in grado di “lanciare prodotti e supportarli per decenni”.

Il capitale raccolto consolida il percorso verso la sostenibilità finanziaria, rendendo concreta la transizione da una fase di ricerca e sviluppo a un ruolo di player commerciale su scala globale.

Il recente funding round segna il passaggio di Wayve da innovatore a protagonista nel settore dell'autonomia automobilistica. Una tecnologia flessibile, un modello di business scalabile e partnership strategiche posizionano la società per ridefinire il futuro della mobilità.