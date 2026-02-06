Amazon Web Services (AWS) ha concluso il quarto trimestre del 2025 con una crescita del 24% annuo, raggiungendo 35,6 miliardi di dollari di ricavi trimestrali. Questo risultato segna il ritmo di crescita più elevato degli ultimi 13 trimestri, portando il run rate annuale a circa 142 miliardi di dollari e confermando la solidità su larga scala del business cloud di Amazon.

Nuovi contratti e espansione infrastrutturale

La performance di AWS è stata trainata da accordi strategici con importanti realtà come Salesforce, BlackRock e Perplexity, oltre che con l’U.S.

Air Force. Parallelamente, l'azienda ha potenziato la sua capacità infrastrutturale, aggiungendo oltre un gigawatt di potenza per i data center nel solo ultimo trimestre, accelerando così la sua espansione.

AI e cloud: un binomio strategico

La crescita di AWS è vista come una conferma strutturale del ciclo guidato dall'infrastruttura AI. Il mercato cloud (IaaS/PaaS) prevede un'espansione del 28% nel 2026, e AWS si posiziona all'avanguardia in questo settore. La domanda è ora guidata dalla scala e dall'AI computing, che generano ricavi incrementali e costanti, superando la fase della semplice migrazione dei dati.

Stabilità finanziaria e sfide competitive

AWS rimane il cuore redditizio di Amazon, offrendo un flusso di cassa operativo prevedibile a fronte di margini retail più volatili e ingenti spese in capitale.

Tuttavia, persistono rischi legati alla sostenibilità dei margini, all'adozione di chip proprietari come Trainium e Graviton, e alla pressione concorrenziale sui prezzi e sui servizi offerti.

La capacità infrastrutturale come leva strategica

AWS punta a raddoppiare la propria capacità entro il 2027, dopo aver già duplicato i Gigawatt disponibili dal 2022. Ogni incremento di capacità infrastrutturale potrebbe generare tra 3 e 3,5 miliardi di dollari di ricavi aggiuntivi, con un potenziale upside del 14-22% sulle stime di fatturato per il 2026 e 2027.

AWS al centro della strategia Amazon

Il CEO Andy Jassy ha evidenziato il potere trasformativo dell'AI stack end-to-end di AWS, capace di attrarre workload AI e di posizionare la divisione come scelta cloud principale per la maggior parte delle startup USA.

La divisione chip proprietari, con Trainium e Graviton, genera già un run rate annuo superiore ai 10 miliardi di dollari, con nuove generazioni di chip destinate a rafforzare ulteriormente l'offerta.

AWS non è solo un asset redditizio, ma il motore finanziario e strategico di Amazon. La sua capacità di generare flussi stabili finanzia ambizioni tecnologiche cruciali come l'AI e lo sviluppo di chip proprietari, elementi fondamentali per rispondere alle preoccupazioni degli investitori sulla sostenibilità degli investimenti aziendali.

La crescita del 24% di AWS nel Q4 2025 conferma l'AI infrastrutturale come perno della nuova economia cloud. La capacità di Amazon di monetizzare efficacemente questa infrastruttura sarà determinante per il futuro narrativo e il valore aziendale della divisione.