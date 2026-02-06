La startup Sapiom si afferma nell’ecosistema dell’«agentic AI» raccogliendo 15 milioni di dollari in un round seed guidato da Accel. L’obiettivo è creare una piattaforma con un vero e proprio “wallet” finanziario dedicato agli agenti intelligenti. Questo permetterà a tali entità di autenticarsi autonomamente, effettuare micro-pagamenti e accedere a servizi come API, compute o dati, superando le attuali complessità tecniche e operative che ostacolano i creator non tecnici.

Una soluzione per l’operatività dell’AI agentica

Fondata da Ilan Zerbib, ex direttore dell’ingegneria dei pagamenti di Shopify, Sapiom nasce per risolvere un problema pratico: anche con tool che generano app da descrizioni in linguaggio naturale, la fase di produzione rimane complessa.

Richiede la configurazione di account, l’inserimento di carte di credito e la gestione di chiavi API per servizi come Twilio, Stripe o AWS. Sapiom introduce un financial layer che automatizza autenticazione e micro-transazioni, rendendo questi passaggi tecnici invisibili all’utente.

Il finanziamento è guidato da Accel, con la partecipazione di investitori quali Okta Ventures, Gradient Ventures, Array Ventures, Menlo Ventures, Anthropic e Coinbase Ventures. Amit Kumar di Accel sottolinea che “ogni chiamata API è un pagamento. Ogni SMS, server AWS o messaggio ha un costo”. Sapiom mira a rendere questo processo invisibile, trasparente e totalmente automatizzato.

Orientamento B2B e visione futura

Attualmente, Sapiom si concentra sul mercato B2B, in particolare sulle piattaforme di vibe-coding che consentono agli utenti di creare prototipi senza scrivere codice.

In questo contesto, Sapiom gestisce in background autenticazione, key management e fatturazione. La piattaforma addebita all’utente finale una pass-through fee commisurata ai servizi effettivamente utilizzati.

Ilan Zerbib immagina un’espansione futura verso agenti AI personali, come assistenti digitali in grado di ordinare un Uber o acquistare su Amazon in autonomia. Tuttavia, la priorità resta la soluzione enterprise: l’AI non stimolerà necessariamente un aumento degli acquisti, ma aiuterà le aziende a operare con maggiore efficienza in scenari con servizi in crescita e interazioni elevate.

Trend e significato nella filiera tech

Sapiom emerge in un periodo di forte crescita per gli agenti AI autonomi.

Molti progetti attuali incontrano difficoltà operative, come autenticazioni manuali, configurazioni di billing e gestione di credenziali, che rallentano tempi e scalabilità. Sapiom offre una risposta infrastrutturale, proiettando l’agentic AI verso operazioni completamente automatizzate e seamless.

Questo trend si allinea all’evoluzione di prodotti come Autocode, Agentic workplace e piattaforme no-code orientate all’AI, che mirano a democratizzare l’automazione tramite interfacce in linguaggio naturale. L’integrazione di un layer finanziario autonomo potrebbe essere un passaggio cruciale per realizzare l’autonomia effettiva degli agenti, senza mediazione umana.

La focalizzazione iniziale sui contesti enterprise permette a Sapiom di costruire un’infrastruttura robusta e sicura, essenziale prima di esplorare scenari consumer, dove i rischi economici, legali e di sicurezza sono maggiori.

Nel panorama del tech financing, questo round di seed è emblematico della crescente fiducia nell’agentic AI come motore di automazione e innovazione. Rappresenta un tassello fondamentale nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale verso sistemi sempre più attivi, decisionali e autonomi.

Sapiom ridefinisce il perimetro operativo degli agenti AI: non solo esecuzione di task, ma gestione autonoma di risorse e costi. Se l’AI diventa esecutiva e agentica, è necessario un back-end finanziario altrettanto intelligente e fluido, capace di sostenere la propria operatività senza supervisione umana.