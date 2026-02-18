Il 17 febbraio 2026 Anthropic ha presentato Claude Sonnet 4.6, un aggiornamento significativo del modello di fascia media della famiglia Claude. La novità principale è l'introduzione di una finestra contestuale beta da 1 milione di token, il doppio rispetto alla versione precedente. Questo rende Sonnet 4.6 il modello predefinito per gli utenti dei piani Free e Pro, senza alcun aumento di prezzo.

1 milione di token contestuali: memoria estesa per progetti complessi

La nuova finestra contestuale da 1 milione di token permette di elaborare interi codebase, contratti estesi o numerosi articoli di ricerca in un unico prompt.

Grazie alla funzionalità di context compaction (beta), Sonnet 4.6 è in grado di sintetizzare automaticamente i contesti meno recenti, garantendo continuità nei flussi di conversazione anche in scenari complessi. Questo assicura una memoria estesa fondamentale per progetti di ampia portata.

Prestazioni elevate su coding e interazione col computer

Secondo recenti benchmark, Sonnet 4.6 raggiunge il 72,5% su OSWorld‑Verified per le capacità di utilizzo del computer, posizionandosi quasi alla pari con Opus 4.6 (72,7%), mentre GPT‑5.2 si attesta al 38,2%. Sul fronte del coding, il modello ottiene il 79,6% su SWE‑bench Verified, superando il 77,2% di Sonnet 4.5 e avvicinandosi alle prestazioni di Opus.

In applicazioni reali, Sonnet 4.6 dimostra un'accuratezza del 94% in task complessi di automazione desktop, come la compilazione di form multipagina o la gestione di fogli di calcolo.

Rapporto qualità-prezzo imbattibile

Il modello mantiene lo stesso costo per token di Sonnet 4.5: 3 USD per input e 15 USD per output per milione di token. Offrendo prestazioni vicine a quelle di Opus a un costo sensibilmente inferiore, Sonnet 4.6 si configura come un vero e proprio game changer per l'adozione di massa nell'ambito dei workflow produttivi. Il suo rapporto qualità-prezzo lo rende una soluzione estremamente competitiva.

Preferenze degli utenti e usi reali

Test comparativi indicano una chiara preferenza degli utenti per Sonnet 4.6: il 70% degli sviluppatori lo sceglie rispetto a Sonnet 4.5, e circa il 59% lo preferisce a Opus 4.5.

I motivi principali risiedono nella migliore aderenza alle istruzioni, nella riduzione delle allucinazioni e nella maggiore coerenza degli output. Sonnet 4.6 è immediatamente disponibile su claude.ai, Claude Cowork, Claude Code, API Anthropic e nelle principali piattaforme cloud enterprise come Amazon Bedrock e Google Cloud Vertex AI.

Strategia Anthropic: democratizzare l’AI avanzata

L'uscita di Claude Sonnet 4.6, avvenuta poche settimane dopo il lancio di Opus 4.6 e in attesa di un aggiornamento per la variante Haiku, evidenzia la strategia di Anthropic. L'azienda sta progressivamente abbassando la barriera di accesso alle sue tecnologie più avanzate, rendendole disponibili anche senza costi premium.

Questo approccio mira a favorire l'adozione su larga scala dell'intelligenza artificiale in ambito professionale e aziendale, offrendo soluzioni capaci di automatizzare compiti cognitivi e operativi complessi con efficienza e convenienza. Con Sonnet 4.6, Anthropic dimostra che il modello di fascia media può sostituire quasi totalmente il top-tier in molti scenari reali, ridefinendo l'economia dei modelli linguistici avanzati e promuovendo un'AI più democratica e accessibile.