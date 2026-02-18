Al India AI Impact Summit 2026, Sarvam AI ha svelato una strategia concreta per estendere l’intelligenza artificiale a dispositivi come feature phone, automobili e smart glasses. L’obiettivo è abbattere barriere hardware e di connettività per raggiungere un pubblico vastissimo.

Device on-edge: l’AI nel palmo di tutti

Sarvam impiega modelli edge che occupano soltanto pochi megabyte, capaci di girare su molti telefoni dotati di processori comuni e perfino funzionare offline. In collaborazione con HMD, questi modelli AI saranno integrati nei feature phone Nokia, tramite un pulsante AI dedicato.

Questo permetterà agli utenti di conversare nella propria lingua locale, ad esempio per ottenere informazioni su schemi governativi o mercati locali, senza necessità di connessione Internet.

Tushar Goswamy, responsabile dell’Edge AI in Sarvam, ha sintetizzato la visione: “Through edge AI, we want to bring intelligence to every phone, laptop, car, and even a new generation of devices”.

Partnership tecnologiche strategiche

Per ottimizzare le performance, Sarvam collabora con Qualcomm per adattare i suoi modelli ai chip più diffusi nei dispositivi mobili. È inoltre emersa una partnership con il colosso dell’ingegneria tedesco Bosch per «portare assistenti AI nelle auto», sebbene i dettagli in merito siano ancora limitati.

Sarvam Kaze: gli smart glasses per sviluppatori

In un annuncio parallelo, Sarvam ha presentato gli smart glasses Sarvam Kaze, disegnati e prodotti in India. Identificati come “builders’ device”, questi occhiali saranno disponibili a maggio e rappresentano un passo concreto verso prodotti hardware AI locali e sperimentali.

Dal B2B al B2C: un cambio di rotta

Finora Sarvam aveva concentrato i suoi sforzi su applicazioni enterprise, sviluppando modelli vocali adatti all’uso in call center e servizi di assistenza. La novità segna un chiaro spostamento verso casi d’uso consumer, ampliando l’impatto dell’AI anche tra utenti con hardware limitato o minore connettività.

Il modello indiano dell’AI compatta e locale

L’approccio di Sarvam si inserisce nella corrente della frugal innovation: modelli AI compatti, efficienti dal punto di vista energetico e adattati ai contesti regionali. Il fondatore di Zoho, Sridhar Vembu, ha definito questa tendenza come “the norm in India”, citando Sarvam come esempio virtuoso.

Prospettive e sfide

L’idea di portare l’AI su feature phone, auto e occhiali apre numerose opportunità, dai servizi pubblici accessibili alle comunità rurali a interfacce vocali intuitive nei veicoli. Tuttavia, le sfide non mancano: le limitazioni computazionali richiedono modelli leggeri ma precisi, la localizzazione necessita di set linguistici sofisticati e l’adozione hardware dipende dal supporto dei partner.

Lo sviluppo di modelli edge di pochi megabyte e le collaborazioni con player come Qualcomm e Bosch dimostrano il pragmatismo di Sarvam. L’annuncio dei Sarvam Kaze indica inoltre la volontà dell’azienda di sperimentare con l’hardware, puntando su una comunità di sviluppatori.

In sintesi, Sarvam sta tracciando un percorso verso un’AI accessibile, locale e tangibile, lontana dai data center e integrata nell’esperienza quotidiana. Un modello che, se scalabile, potrebbe ridefinire l’impatto dell’AI in India, promuovendo soluzioni snelle, multilingue e radicate sul territorio.