Il debutto olimpico del duo ceco di ice dance, composto da Kateřina Mrázková e Daniel Mrázek, nella rhythm dance del 9 febbraio 2026 a Milano ha suscitato scalpore non solo per l'esecuzione tecnica, ma soprattutto per la scelta musicale. Un connubio tra una traccia generata da intelligenza artificiale, nello stile dei Bon Jovi, e l'iconico brano “Thunderstruck” degli AC/DC. Questa combinazione, pur non infrangendo le regole ufficiali, ha innescato un acceso dibattito sul ruolo dell'AI nelle discipline artistiche dello sport.

Il tema della stagione e le scelte degli atleti

L'International Skating Union (ISU) aveva stabilito che il tema obbligatorio per la rhythm dance di questa stagione fosse incentrato su “musica, stili di danza e atmosfere degli anni ‘90”. Molti pattinatori hanno omaggiato icone pop: il duo britannico Lilah Fear e Lewis Gibson ha scelto le Spice Girls, mentre gli statunitensi Madison Chock ed Evan Bates hanno optato per un medley di Lenny Kravitz. I cechi, invece, hanno intrapreso una strada inedita, combinando un brano generato da un modello AI, intitolato “One Two (in the style of 90s Bon Jovi)”, con “Thunderstruck” degli AC/DC. Il passaggio tra i due brani è avvenuto durante l'esibizione olimpica, come segnalato da un commentatore NBC in diretta, definendolo “AI generated” secondo TechCrunch.

Precedenti controversie musicali

Non si tratta della prima volta che il duo si trova al centro di polemiche legate alla musica: in competizioni precedenti, una traccia AI aveva riprodotto fedelmente liriche di “You Get What You Give” dei New Radicals, portando ad accuse di plagio. Anche dopo modifiche, la versione risultante era stata criticata per la sua somiglianza con lo stile e i testi dei Bon Jovi, pur non appartenendo al decennio richiesto.

Creatività, diritti d'autore ed etica sportiva

La questione ha rapidamente varcato i confini sportivi per approdare nel dibattito pubblico e digitale. Da un lato, atleti e addetti ai lavori hanno sottolineato l'ironia di affidarsi a un prodotto algoritmico in una disciplina che premia la creatività e l'espressività umana.

Mitch Goldich, editor di Sports Illustrated, ha definito la scelta “stupida”, evidenziando l'incongruenza di utilizzare musica generata da una macchina in un contesto artistico.

Dall'altro lato, emergono le crescenti tensioni legate ai diritti d'autore e alla difficoltà di ottenere licenze per brani musicali. L'AI potrebbe apparire come una scorciatoia per aggirare costi e procedure, ma il rischio di somiglianze involontarie, o persino di violazione, è elevato, specialmente con modelli addestrati su librerie musicali di dubbia provenienza.

Reazioni e riflessioni future

Il pubblico e i fan hanno espresso dure critiche sui social media, parlando di “una nuova soglia di bassezza” per lo sport e mettendo in discussione la posizione dell'ISU.

Alcuni hanno suggerito che una maggiore ricerca musicale avrebbe potuto evocare lo spirito degli anni Novanta senza ricorrere all'AI.

Le autorità non hanno emesso sanzioni, poiché le regole attuali non vietano esplicitamente la musica generata da AI. Tuttavia, la critica diffusa solleva interrogativi fondamentali sull'opportunità di integrare tecnologie che potrebbero sminuire l'essenza artistica dello sport.

Verso nuove regole e maggiore trasparenza

La vicenda sollecita una riflessione strutturale: l'ISU dovrebbe considerare politiche più dettagliate sull'origine delle tracce musicali, distinguendo tra composizioni umane e generazione automatica. Potrebbe essere utile introdurre checklist di autorizzazione per prevenire future controversie.

Parallelamente, la comunità sportiva potrebbe esplorare soluzioni creative e legali, come collaborazioni con artisti emergenti, che offrano maggiore significato culturale e qualità estetica. L'AI può produrre risultati imitativi, ma la sua capacità di creare contenuti autentici rimane un terreno controverso. In contesti ad alto impatto pubblico, trasparenza e supervisione diventano cruciali.

La performance di Mrazkova e Mrázek riflette il dilemma contemporaneo tra innovazione tecnologica e autenticità creativa. La loro abilità atletica è indiscussa, ma la scelta musicale ha aperto uno specchio, seppur scomodo, sulla direzione del rapporto tra sport e AI. Tra espressione artistica, conformità normativa e responsabilità culturale, la linea tra ispirazione e automatismo appare sempre più labile.