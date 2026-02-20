In un contesto globale di accelerazione verso l’intelligenza artificiale, l’India compie un passo strategico con l’annuncio di una nuova infrastruttura da 8 exaflops. L’azienda tecnologica di Abu Dhabi G42, in sinergia con il chipmaker statunitense Cerebras, ha presentato un supercomputer di livello nazionale. L’obiettivo è consolidare l’AI sovrana indiana, fornendo potenza computazionale avanzata per ricerca, enti governativi e imprese.

Un’iniezione massiccia di potenza computazionale

L’infrastruttura, svelata durante l’India AI Impact Summit a New Delhi, promette prestazioni senza precedenti: 8 exaflops, equivalenti a otto miliardi di miliardi di operazioni al secondo.

Questa capacità è destinata ad accelerare sia la fase di training che quella di inference dei modelli di intelligenza artificiale su larga scala.

La potenza offerta da questo sistema supera significativamente le attuali capacità di calcolo indiane, inaugurando ufficialmente l’era dell’AI exascala nel Paese. Si tratta di un avanzamento tecnologico che posiziona l’India tra le nazioni all’avanguardia per le infrastrutture AI a livello mondiale.

Governance locale e tutela della sovranità digitale

Un aspetto fondamentale della partnership è l’operatività sotto governance indiana, con la garanzia che i dati rimangano interamente all’interno dei confini nazionali. Questo approccio risponde direttamente all’esigenza di proteggere la sovranità digitale, prevenendo la dispersione di informazioni verso infrastrutture estere.

La dimensione strategica del progetto è evidenziata dalle dichiarazioni di Manu Jain, CEO di G42 India, il quale sottolinea come «un’infrastruttura AI sovrana sia essenziale per la competitività nazionale». Tale infrastruttura permetterà a ricercatori, imprese e innovatori di diventare realmente AI-native, mantenendo il pieno controllo sui propri dati.

Un ecosistema inclusivo: accesso all’AI per tutti

La disponibilità del supercomputer sarà estesa a università, startup, PMI e agenzie governative, con l’intento di abbattere le barriere tradizionali all’accesso all’AI di alto livello. Questo favorirà l’innovazione in settori cruciali come sanità, agricoltura, istruzione e pubblica amministrazione.

L’iniziativa non mira solo a potenziare le capacità tecniche, ma anche a democratizzare l’accesso al calcolo avanzato, promuovendo un ecosistema diversificato e inclusivo.

Collaborazione strategica: dal Medio Oriente all’India

Il progetto si inserisce in un quadro più ampio di cooperazione tra India e Emirati Arabi Uniti, che ha già visto accordi strategici in ambito digitale, infrastrutture AI, semiconduttori e governance tecnologica.

Il coinvolgimento di istituzioni come la Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) e il Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) conferma un approccio multilaterale, dove capitale, tecnologia e know-how convergono in un progetto radicato nella collaborazione internazionale.

Trend globale: infrastrutture AI come leva geopolitica

La realizzazione di supercomputer AI sovrani trascende la mera dimensione tecnologica, configurandosi come un elemento chiave della sovranità digitale nazionale. Paesi come l’India mirano a sviluppare capacità locali, riducendo la dipendenza da piattaforme esterne e garantendo performance, sicurezza giuridica ed economica.

L’iniziativa di G42 e Cerebras si allinea a questa tendenza globale, dove le infrastrutture tecnologiche diventano strumenti di politica industriale, cybersecurity e sviluppo sostenibile.

Questo annuncio segna una svolta: l’India non ambisce più solo a consumare AI, ma a produrla e governarla autonomamente, grazie a infrastrutture avanzate e sovrane. Con un compute esascala e una governance proattiva, si apre una nuova fase in cui l’AI diventa un asset nazionale condiviso, aperto e strategico.