Il listing dell’IPO di Fractal Analytics, avvenuto il 16 febbraio 2026, evidenzia un duplice scenario: da un lato, l’intelligenza artificiale (AI) continua a sostenere la narrativa di mercato; dall’altro, la realtà economica impone una prudenza. Nonostante Fractal Analytics sia percepita come la prima pure-play AI quotata in India, l’entusiasmo iniziale si è scontrato con timori persistenti.

Un debutto nel segno della cautela

Fractal Analytics ha debuttato in borsa con un prezzo di emissione compreso tra ₹857 e ₹900. Tuttavia, le azioni hanno aperto la seduta sul NSE a ₹876, registrando uno sconto del 2,7% rispetto al prezzo massimo.

Successivamente, la quotazione è ulteriormente scesa, attestandosi fino al –5%. La reazione del mercato è stata tiepida: il segmento istituzionale (QIB) ha mostrato interesse con una sottoscrizione di 4,18x, ma il retail si è fermato a circa 1,03x.

Valutazioni e redditività: nodi cruciali

Lo scetticismo sul pricing emerge chiaramente. Al prezzo massimo dell’IPO, il rapporto prezzo/utili post-offerta, basato sui dati FY25, superava le 78-79 volte. Tale valutazione è stata giudicata elevata da analisti, alimentando dubbi soprattutto alla luce della volatilità dei profitti (perdita netta nel FY24, seguita da un profitto di ₹220,6 crore nel FY25) e di margini oscillanti.

Fattori strutturali e rischi

Oltre al pricing, diversi fattori operativi e di settore hanno contribuito al prudente posizionamento degli investitori: una elevata concentrazione dei clienti (oltre il 50% dei ricavi concentrato nei top 10), una forte dipendenza dal mercato USA, un attrito interno con tassi di turnover superiori al 15%, e vulnerabilità sul fronte regolatorio e di cybersecurity.

Strategia post-IPO: margini, liquidità e settori chiave

Nonostante le sfide, i fondatori si dichiarano ottimisti. La società mira a espandere i margini attraverso un aumento dei ricavi da licenze di piattaforme AI come Cogentiq e Alpha. L’obiettivo è sfruttare la leva operativa e le solide casse (₹500 crore da attività operative nel 2025).

I settori healthcare e consumer sono identificati come principali volani di crescita, in linea con le tendenze globali nell’adozione dell’AI, specialmente in ambito sanitario.

Un test per il mercato AI indiano

Il debutto della prima pure-play AI sulla Borsa indiana rappresenta un segnale importante per l’intero ecosistema tech del paese. Il risultato del listing riflette un equilibrio delicato: l’interesse per le aziende AI è presente, ma deve essere supportato da metriche solide e sostenibili. Come sottolineato da analisti, il posizionamento di Fractal Analytics rimane valido nel lungo termine, ma saranno necessari trimestri positivi per giustificare i multipli richiesti. L’esecuzione della strategia sarà la chiave: mantenimento della redditività, espansione in settori ad alto valore aggiunto e dimostrazione che l’AI può tradursi in crescita sostenibile.