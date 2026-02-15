Alla New York Fashion Week del 2026, la designer Kate Barton ha ridefinito l'esperienza della passerella attraverso un'inedita collaborazione con Fiducia AI e IBM. Il progetto ha integrato un'agente multilingue, sviluppato con IBM watsonx su IBM Cloud, per permettere ai visitatori di identificare i capi della collezione e provarli virtualmente in tempo reale. Questo sistema conversazionale supporta voce e testo in più lingue, offrendo un virtual try-on fotorealistico.

Un’esperienza show-room avanzata

L'agente AI non è stato concepito come un semplice gadget tecnologico, ma come parte integrante del set e dell'esperienza complessiva.

È stato definito «un portale nel mondo della collezione, piuttosto che “AI per il gusto dell’AI”». Attraverso lenti visive AI, il sistema riconosce i capi presentati e risponde a domande su tessuti, dettagli tecnici o styling. Contemporaneamente, fornisce una simulazione realistica dell’indosso, curata nei riflessi, nei volumi e nel drappeggio.

Architettura tecnologica e orchestrazione dei modelli

Il cuore tecnologico dell'installazione si basa su IBM watsonx per l'orchestrazione dei modelli e la governance dei dati. IBM Cloud è stato utilizzato per l'esecuzione su larga scala, mentre IBM Cloud Object Storage ha gestito il flusso di immagini e metadati necessari per il riconoscimento accurato dei capi.

La sfida principale non è stata l'addestramento del modello, ma la sua orchestrazione, confermando un approccio orientato alla produzione e alla scalabilità.

AI come estensione della creatività

Kate Barton ha sottolineato che la tecnologia deve servire la creatività e l'artigianato, non sostituirli. L'AI, in quest'ottica, deve amplificare la narrazione, aumentare la curiosità e valorizzare l'esperienza umana. La designer ha promosso una maggiore chiarezza su licensing, credito e provenienza dei dati nel processo creativo, affermando che «il pubblico ha intelligenza sufficiente per distinguere tra invenzione e appiattimento». Anche Fiducia AI ha evidenziato l'importanza di integrarsi responsabilmente con partner adeguati e una governance chiara, prevedendo una normalizzazione delle tecnologie AI nel settore moda tra il 2028 e il 2030.

Verso uno show immersivo e data-driven

Questa iniziativa si pone come proof-of-concept per un futuro in cui le sfilate diventeranno showroom interattivi e intelligenti. Si prospettano ricerca visiva accurata, concierge multilingue, virtual try-on e raccolta dati su interazioni e preferenze, tutto finalizzato a informare produzione e distribuzione. È un'evoluzione che coniuga storytelling, artigianato e engagement data-driven.

In sintesi, la sfilata di Barton alla NYFW rappresenta un passo deciso verso la fusione tra tecnologia e artigianato. L'intelligenza artificiale diventa un'estensione della creatività umana, rendendo la moda più accessibile, immersiva e informata.