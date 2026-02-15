Nella Giornata di sabato 14 febbraio 2026, il governo indiano ha ottenuto l'approvazione dalla Cabinet per un fondo statale destinato al venture capital. La dotazione ammonta a 1,1 miliardi di dollari ed è strutturata come fund-of-funds. L'obiettivo primario è sostenere startup operanti nel settore deep-tech, nella manifattura avanzata, e supportare fondatori in fase seed residenti in aree geografiche diverse dai principali hub metropolitani. Parallelamente, il fondo mira a rafforzare i fondi di venture capital domestici, con un'attenzione particolare verso quelli di dimensioni ridotte.

Nuova linfa per le tecnologie avanzate

Il programma, inizialmente annunciato nel budget del gennaio 2025, ha ricevuto la revisione finale della Cabinet solo dopo oltre un anno. Basato su una dotazione di 100 miliardi di rupie (circa 1,1 miliardi di dollari), lo strumento è concepito per colmare il divario di finanziamenti nelle tecnologie ad alta specializzazione e a lunga maturazione, quali l'intelligenza artificiale, i semiconduttori e la manifattura avanzata. Questo schema riprende quello del fondo del 2016, che aveva stanziato un importo analogo, indirizzato a 145 fondi privati e che aveva poi investito oltre 255 miliardi di rupie (circa 2,8 miliardi di dollari) in più di 1.370 startup.

Strategia e strutturazione del fondo

A differenza dei programmi governativi diretti, questo fondo si propone di agire come capitale paziente, incanalato attraverso investitori professionali già attivi sul mercato. Questa impostazione mira a combinare la solidità del canale privato con l'ambizione strategica dello Stato. La struttura del programma pone inoltre un'enfasi sull'inclusione geografica, supportando fondatori al di fuori delle principali città indiane, e si propone di potenziare l'ecosistema VC locale attraverso il rafforzamento dei fondi di dimensioni medio-piccole.

Motivazioni e contesto di mercato

La decisione della Cabinet si inserisce in un contesto di rallentamento del capitale privato.

Nel 2025, il mercato indiano delle startup ha raccolto circa 10,5 miliardi di dollari, registrando un calo del 17% rispetto all'anno precedente. Questo dato è accompagnato da una riduzione del 39% nel numero di round di finanziamento, secondo dati Tracxn. Di conseguenza, il governo intende iniettare stabilità e capacità di respiro strategico nel sistema attraverso l'impiego di risorse pubbliche.

Prossimi passi e implicazioni future

Il tempismo dell'annuncio è significativo, precedendo il summit India AI Impact, che vedrà la partecipazione di importanti attori globali come OpenAI, Google, Microsoft, Meta e Nvidia, accanto a gruppi nazionali quali Reliance e Tata. Resta da valutare l'effettiva velocità di impiego del capitale e il modello di co-investimento.

Se i fondi privati affiancheranno il capitale pubblico con risorse proprie, si configurerà un reale catalizzatore; in caso contrario, la dimensione dello stimolo subirà una radicale modifica.

L'obiettivo dichiarato è chiaro: fare del venture capital pubblico un attore strutturale e duraturo nel panorama finanziario indiano, con un focus particolare sulle tecnologie strategiche che richiedono orizzonti temporali estesi.

In un momento di contrazione del capitale privato, il nuovo fondo governativo rappresenta non solo una misura di sostegno, ma una leva sistemica nel processo di re-industrializzazione tecnologica del Paese. Il successo del programma dipenderà dalla sua capacità di mantenere il ritmo, di attivare co-investimenti e di sostenere un ecosistema diversificato e innovativo.