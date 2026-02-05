Fundamental, un laboratorio AI con sede a San Francisco, ha annunciato la sua uscita dallo stealth il 5 febbraio 2026, presentando un ambizioso obiettivo: trasformare l’analisi dei big data aziendali. Il cuore della sua offerta è Nexus, un foundation model specificamente progettato per operare su dati tabellari su scala petabyte, un ambito in cui i modelli linguistici tradizionali (LLM) incontrano limiti significativi. La startup ha già assicurato un finanziamento di 255 milioni di dollari in Serie A, attirando un pool di investitori di alto profilo e stringendo partnership strategiche cruciali per un’adozione su larga scala.

Un modello AI per i dati strutturati

A differenza degli LLM, che eccellono nell’elaborazione di dati non strutturati come testi e audio, Nexus è stato concepito per l’analisi di database relazionali e fogli di calcolo contenenti miliardi di righe. Come sottolineato da Russell Brandom su TechCrunch, “With our model Nexus, we have built the best foundation model to handle that type of data”, ha dichiarato il CEO Jeremy Fraenkel. Nexus è definito una Large Tabular Model (LTM), distinguendosi dall'architettura transformer tipica degli LLM. La sua natura deterministica garantisce risposte coerenti alla medesima richiesta, superando le limitazioni di contesto degli LLM per gestire efficacemente la vastità dei dati aziendali.

Raccolta fondi da 255 milioni di dollari

Il significativo round di finanziamento da 255 milioni di dollari testimonia la fiducia del mercato nell’approccio innovativo di Fundamental. Il round è stato guidato da Oak HC/FT, Valor Equity Partners, Battery Ventures e Salesforce Ventures, con il supporto di Hetz Ventures e investitori individuali di spicco. Secondo Axios Pro, la valutazione post-money della società si attesta intorno a 1,4 miliardi di dollari. Questi capitali permetteranno a Fundamental di espandere le proprie capacità computazionali, attrarre talenti da realtà come DeepMind e Isomorphic Labs, e accelerare lo sviluppo di Nexus.

Partnership strategica con AWS

Fundamental ha già stretto accordi multimilionari con aziende Fortune 100 nei settori dell’energia, finanza e sanità.

Cruciale è l’alleanza strategica con Amazon Web Services (AWS), che consentirà agli utenti AWS di accedere a Nexus direttamente dalle proprie istanze. Questa integrazione faciliterà l’adozione da parte di grandi clienti che pongono enfasi su scalabilità e compliance. Il Financial Times ipotizza che, qualora la partnership si consolidi, Amazon potrebbe considerare un’acquisizione di Fundamental, qualora Nexus si rivelasse strategico per il mercato enterprise.

Implicazioni per l’analisi dei big data

L’emergere di un modello dedicato ai dati strutturati segna un nuovo filone nell’AI enterprise: le foundation model ottimizzate per specifici scenari d'uso. Nexus mira a unificare diverse applicazioni sotto un unico modello, promettendo prestazioni superiori rispetto alle soluzioni tradizionali.

Questa innovazione sottolinea come, nel campo dei big data, il progresso derivi non solo dalla potenza computazionale o dall’architettura, ma anche dalla capacità di creare modelli specifici per il tipo di dati più diffuso nelle aziende: i dati tabellari. Nexus rappresenta un passo avanti verso l’integrazione tra AI e sistemi ERP, CRM e database relazionali ad alto volume.

Opportunità e prospettive future

Fundamental si profila come uno degli attori chiave del 2026, grazie a un prodotto che risponde a un’esigenza del mercato AI attualmente poco esplorata. La scalabilità effettiva di Nexus, la solidità dei contratti enterprise e i costi operativi su AWS saranno fattori determinanti. Il suo approccio LTM apre una nuova frontiera nell’analisi dei big data, rendendo i dati tabulari non solo interpretabili ma anche predittivi e agili sulle piattaforme AI di nuova generazione.