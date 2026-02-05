Nel quarto trimestre del 2025, Alphabet ha registrato risultati finanziari che segnano un punto di svolta: YouTube ha superato per la prima volta i 60 miliardi di dollari di ricavi annui, sommando advertising e abbonamenti. Questa performance riflette una crescita significativa dell’offerta subscription, parte di un ecosistema che oggi conta oltre 325 milioni di iscritti a servizi come YouTube Premium e Google One. Il successo è frutto di una strategia integrata che unisce AI avanzata, investimenti infrastrutturali e nuovi modelli di monetizzazione.

YouTube supera i 60 miliardi di dollari annui

Dalla trimestrale di Q4 2025 emerge che YouTube ha generato un fatturato superiore a 60 miliardi di dollari su base annua, includendo sia i ricavi pubblicitari che quelli da abbonamenti. Nello specifico, i ricavi pubblicitari del solo Q4 sono stati pari a circa 11,4 miliardi, in crescita dell’8,7% rispetto all’anno precedente. Tale performance attesta la crescente centralità del modello a doppio motore (ads + subscription) nel nuovo paradigma della piattaforma.

Gli abbonamenti: motore della crescita

Pur non essendo analizzati separatamente da Alphabet, i ricavi da abbonamento sono stimati in circa 20 miliardi annui, considerando la differenza tra i ricavi complessivi di YouTube (oltre 60 miliardi) e quelli dalla pubblicità (circa 40 miliardi).

Il segmento “subscriptions, platforms & devices” ha registrato una crescita del 17% rispetto al Q4 2024, generando 13,6 miliardi in un solo trimestre, trainato soprattutto da YouTube Music, Premium e YouTube TV, oltre che da Google One.

Oltre 325 milioni di abbonati: Alphabet tallona Netflix

Alphabet ha dichiarato di avere oggi più di 325 milioni di abbonati paganti tra i servizi consumer, una cifra comparabile a quella di Netflix. Questo traguardo dimostra come l'azienda stia riuscendo a diversificare i ricavi, affiancando all'advertising flussi ricorrenti più prevedibili.

AI e infrastrutture: leve strategiche

Un elemento chiave della strategia è il forte investimento infrastrutturale e l’adozione interna di sistemi AI.

Grazie alla full-stack integration, che combina modelli Gemini, server cloud e chip proprietari, Alphabet è riuscita a ridurre del 78% i costi unitari di serving di Gemini nel 2025. Inoltre, la user base dell’app Gemini ha superato i 750 milioni di utenti mensili, contribuendo a sostenere engagement e monetizzazione in altri servizi come YouTube.

Un modello di abbonamento in evoluzione

Alphabet spinge anche sull'ampliamento dell'offerta subscription. YouTube ha introdotto pacchetti genre-specifici per YouTube TV e sperimentato tier più economici come Premium Lite, pensati per ampliare la penetrazione nei mercati emergenti. Sul fronte AI, Google One ha lanciato piani con accesso a Gemini Advanced, aumentando il valore percepito dell’abbonamento.

La strategia di YouTube è chiara: la conversione di utenti free in abbonati può ridurre leggermente i ricavi da advertising, ma apporta benefici complessivi al business.

Un 2025 da oltre 400 miliardi per Alphabet

Il quarto trimestre ha completato un anno record per Alphabet: per la prima volta i ricavi annuali hanno superato i 400 miliardi di dollari, con un +18% YoY nel Q4, trainati da servizi Google, Cloud e YouTube. Il cloud, in particolare, ha registrato un +48% YoY, segnale che l’offerta AI-driven sta generando valore anche nel settore enterprise. Contemporaneamente, Alphabet prevede di aumentare gli investimenti in capitale (CapEx) per il 2026 fino a 175–185 miliardi di dollari, per sostenere la domanda crescente su infrastruttura AI e data center.

Verso un futuro dominato da abbonamenti e AI

La storica soglia dei 60 miliardi in ricavi annui di YouTube non è un punto d’arrivo, ma il segnale chiaro di una trasformazione: l’evoluzione di YouTube da piattaforma pubblicitaria a hub multimodale, in cui abbonamenti e AI diventano leve strategiche complementari all’advertising. L’offerta subscription, sostenuta da nuove forme di AI-built engagement e da piani diversificati, sta permettendo ad Alphabet di rafforzare la propria stabilità economica, ampliare la base utenti premium e presidiare nuovi segmenti di spesa. Nel 2026, l’abilità di far dialogare infrastruttura AI, user growth e offerte digitali su abbonamento sarà l’indicatore di successo sul lungo termine per Big Tech.