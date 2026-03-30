La crescente complessità dei dati medici e la necessità di modelli predittivi accurati stanno spingendo lo sviluppo dei digital twins, o gemelli digitali, nel settore sanitario. Due iniziative emergenti, Mantis Biotech e Hesperos, stanno dimostrando il potenziale rivoluzionario di queste tecnologie, trasformando l'approccio alla ricerca medica e alla medicina personalizzata.

Mantis Biotech: innovazione tra medicina e sport

Con sede a New York, Mantis Biotech ha sviluppato una piattaforma avanzata per la creazione di gemelli digitali del corpo umano.

Questi modelli fisici e predittivi integrano una vasta gamma di dati, inclusi quelli provenienti da sensori biometrici, immagini mediche e registri di allenamento. L'obiettivo è generare dati sintetici utili a supportare la ricerca, migliorare le diagnosi in tempo reale e accelerare la scoperta di nuovi farmaci.

Un'applicazione significativa dei gemelli digitali di Mantis si riscontra nella collaborazione con squadre sportive professionistiche, come quelle della NBA. Attraverso queste rappresentazioni virtuali degli atleti, è possibile monitorare e prevedere le performance fisiche, analizzando fattori quali il carico di lavoro, la dieta e parametri individuali. "Creiamo rappresentazioni digitali che mostrano come un atleta si muove e risponde a vari stimoli, permettendoci di prevedere la probabilità di infortuni, come quello del tendine d'Achille," ha spiegato Georgia Witchel, CEO di Mantis.

Hesperos: dai sistemi organ-on-chip ai gemelli digitali

Hesperos adotta un approccio distinto ma complementare, distinguendosi come pioniere nell'utilizzo di piattaforme organ-on-chip per la costruzione di gemelli digitali di malattie umane. L'azienda ha recentemente presentato il primo gemello digitale derivato da un micro-sistema fisiologico multi-organo. Questo modello è stato impiegato con successo nello studio del ciclo vitale del parassita della malaria, Plasmodium falciparum, combinando dati biologici avanzati con modelli farmacocinetici per anticipare la risposta del corpo umano ai farmaci antimalarici.

Il dottor J. Hickman di Hesperos ha sottolineato che questo risultato "dimostra la nostra capacità di generare e validare gemelli digitali utilizzando piattaforme interamente basate su tessuti umani, eliminando la necessità di sperimentazione animale, un traguardo a lungo desiderato dalle agenzie regolatorie e dagli sviluppatori di farmaci." Questa innovazione non solo apre nuove prospettive per la medicina personalizzata, ma promette anche di rendere lo sviluppo di nuove terapie più etico ed efficiente.

Il futuro dei gemelli digitali nella ricerca medica

I gemelli digitali rappresentano una delle più promettenti innovazioni tecnologiche nel panorama della medicina contemporanea. La possibilità di creare repliche virtuali di pazienti o di specifici aspetti fisici e patologici offre vantaggi considerevoli nella comprensione e nella gestione di patologie complesse. Questi strumenti sono destinati a rivoluzionare la personalizzazione delle cure, facilitando lo sviluppo di trattamenti mirati e più efficaci.

Le tecnologie sviluppate da Mantis Biotech e Hesperos segnano l'inizio di una trasformazione profonda. L'adozione dei gemelli digitali è destinata a espandersi in molteplici settori della sanità, migliorando l'efficienza e riducendo i costi associati alla ricerca e allo sviluppo di nuove terapie. Di fronte all'aumento di casi complessi e malattie rare, la capacità di simulare scenari realistici in ambienti controllati diventerà un asset indispensabile per l'intera industria biomedica.