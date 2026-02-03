PayPal ha annunciato una svolta nella sua governance con la nomina di Enrique Lores, già presidente e CEO di HP Inc., a nuovo presidente e amministratore delegato a partire dal 1° marzo 2026. Questa decisione, comunicata il 3 febbraio, riflette una valutazione critica da parte del board riguardo al rallentamento dell’azienda di fronte alle crescenti sfide del settore dei pagamenti digitali.

Nell’immediato, Jamie Miller, CFO e COO, assumerà la guida dell’azienda come CEO ad interim. Parallelamente, David W. Dorman entra in carica come presidente indipendente con effetto immediato, segnando un cambio nella struttura di leadership.

L’annuncio giunge in concomitanza con la pubblicazione dei risultati del quarto trimestre, che hanno evidenziato utili e ricavi inferiori alle aspettative degli analisti. PayPal ha registrato un utile rettificato di 1,23 USD per azione su ricavi di 8,68 miliardi di USD, a fronte delle stime di 1,28 USD per azione e 8,8 miliardi di USD. Il titolo ha risentito negativamente della notizia, subendo un calo tra il 17% e il 18% nelle contrattazioni pre-market, una delle peggiori performance recenti.

Una leadership focalizzata su disciplina operativa e trasformazione

Il consiglio di amministrazione ha giustificato la scelta di Lores sottolineando che «il ritmo del cambiamento e dell’esecuzione non era in linea con le aspettative».

Pur riconoscendo i progressi compiuti nei segmenti Venmo e Buy Now Pay Later sotto la precedente gestione, il board ritiene che Lores, forte di oltre tre decenni di esperienza nel settore tecnologico e di una solida reputazione nella guida di trasformazioni complesse, sia la figura ideale per colmare questo divario, apportando misurabilità e velocità.

Da HP a PayPal: un cambio di passo strategico

Durante i suoi oltre sei anni alla guida di HP, Lores ha guidato l’evoluzione del gruppo, spostando il focus dai tradizionali settori PC e stampa verso servizi, abbonamenti e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per il futuro del lavoro. Ha gestito la separazione tra HP e HPE, promuovendo la semplificazione operativa, la disciplina dei costi e l’innovazione strategica.

Queste competenze si rivelano ora cruciali per PayPal, che opera in un mercato dei pagamenti sempre più competitivo e soggetto a normative in continua evoluzione.

Contesto di mercato e reazioni

La decisione di nominare Lores ha colto di sorpresa il board di HP, che si è trovato a dover avviare rapidamente un processo di ricerca interna per un nuovo CEO. Questo passaggio evidenzia anche un modello emergente in cui la figura del presidente del board assume un ruolo centrale nell’architettare le svolte strategiche aziendali.

Analisti del settore evidenziano come, nel quarto trimestre, la crescita del servizio di checkout brandizzato di PayPal abbia subito un drastico rallentamento, passando dal 6% dell’anno precedente a una crescita dell’1%.

Tale flessione è attribuita al calo della spesa al consumo e alla crescente concorrenza di attori come Apple Pay, Klarna, Shop Pay e altre realtà emergenti nel panorama dei pagamenti digitali.

La sfida di PayPal nell’era dell’AI e dell’agilità

PayPal gode di una posizione privilegiata grazie alla sua scala globale, all’ampio volume di dati gestiti e alle consolidate relazioni con consumatori e merchant. Tuttavia, il board ha ribadito che il vero vantaggio competitivo risiede ora «attraverso la velocità dell’esecuzione, il rigore operativo, le capacità di gestione del rischio e l’esperienza sviluppatore». Lores ha dichiarato la sua intenzione di rafforzare la cultura dell’innovazione, bilanciando la trasformazione a lungo termine con i risultati nel breve periodo, puntando a «eseguire con maggiore velocità e precisione» e mantenendo un sistema di accountability su base trimestrale.

In parallelo, i risultati finanziari indicano che la guidance per il 2026 prevede un calo degli utili nelle cifre medie basse, un dato nettamente al di sotto delle attese di crescita dell’8% prospettate da Wall Street.

Il nuovo CEO eredita un contesto complesso ma con un patrimonio solido su cui costruire: la piattaforma duale, la copertura mondiale e l’esperienza nel settore. La sfida principale sarà trasformare questa base in uno slancio effettivo.

Il passaggio di consegne rappresenta anche un test significativo per l’esecuzione digitale, inclusa l’accelerazione dell’intelligenza artificiale nei processi di pagamento, la semplificazione dell’implementazione dei prodotti e la resilienza operativa in un mercato sempre più dinamico.

PayPal ha così dato il via a una nuova fase, guidata da una figura con una forte inclinazione all’azione e alla rigida disciplina, in un momento in cui il settore dei pagamenti digitali richiede rapidità, innovazione e una solida strategia sostenibile.