Il settore dei trasporti è testimone di una profonda trasformazione, con Uber in prima linea in questa rivoluzione. Recentemente, i robotaxi di Motional sono diventati accessibili tramite l'app di Uber a Las Vegas, segnando un traguardo significativo nel percorso verso la mobilità autonoma. Motional, nata dalla collaborazione tra Hyundai e Aptiv, ha superato notevoli ostacoli finanziari e tecnologici per raggiungere questo importante momento. Contemporaneamente, Uber ha siglato un accordo anche con Zoox, divisione di Amazon, che prevede l'integrazione dei suoi veicoli autonomi nell'ecosistema Uber, consolidando ulteriormente la sua presenza nel settore dei veicoli autonomi (AV).

Motional: un nuovo capitolo nella città del divertimento

I veicoli di Motional, basati sulla Ioniq 5 di Hyundai in versione self-driving, sono operativi per corse a Las Vegas da marzo 2026. Questa partnership rappresenta un rilancio per Motional, che nel 2024 ha affrontato una significativa riorganizzazione a seguito del ritiro dei finanziamenti da parte di Aptiv. Tale crisi ha indotto Hyundai a incrementare gli investimenti e ad adottare un approccio tecnologico fondato sulle reti neurali, con l'obiettivo di offrire un servizio di robotaxi completamente privo di conducente entro la fine del 2026. Attualmente, i robotaxi operano in punti nevralgici della città, incluse le aree dedicate al ride-sharing presso importanti casinò e centri commerciali.

Sebbene a bordo sia ancora presente un operatore di sicurezza, Uber e Motional stanno lavorando per espandere l'area operativa dei loro veicoli.

L'ingresso strategico di Zoox nel panorama dei robotaxi

L'alleanza tra Uber e Zoox, l'azienda di Amazon, evidenzia la crescente rilevanza dei veicoli autonomi nel piano strategico di Uber. Presto, gli utenti di Uber a Las Vegas potranno prenotare i futuristici veicoli di Zoox, privi di volante e interamente concepiti come robotaxi senza compromessi, caratterizzati da un design innovativo e funzionalità volte a ottimizzare l'esperienza di viaggio. Zoox si prepara inoltre a lanciare un servizio commerciale a San Francisco e pianifica espansioni in numerose altre città statunitensi.

A differenza di altre soluzioni che modificano veicoli esistenti, Zoox incarna una nuova concezione di trasporto urbano, parte integrante della visione di Uber di diventare la principale piattaforma per robotaxi.

Una rete globale in espansione

Con oltre 25 partnership attive a livello globale, Uber si sta affermando come un attore chiave nel settore dei veicoli autonomi. L'obiettivo è ambizioso: diventare una piattaforma internazionale in grado non solo di gestire le prenotazioni, ma anche la ricarica e la manutenzione dei veicoli. Nella visione del CEO Dara Khosrowshahi, Uber punta a offrire opzioni di trasporto autonome in almeno 15 città mondiali entro la fine del 2026, esplorando una sinergia tra diverse tipologie di veicoli e servizi logistici.

Collaborazioni con aziende come Waymo, Nuro e Motional testimoniano l'impegno di Uber nello scalare le operazioni autonome verso nuovi orizzonti. Parallelamente, l'integrazione delle Nissan Leaf di Wayve e dei taxi autonomi di Zoox esemplificano come Uber stia diversificando la sua offerta per un futuro in cui le città saranno prevalentemente dominate da veicoli autonomi. Attraverso queste alleanze strategiche, Uber non solo si adatta alle evoluzioni del settore, ma mira a guidarle, puntando su un connubio di innovazione tecnologica e strategie di mercato per emergere come leader nella transizione verso la mobilità autonoma.