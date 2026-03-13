Peacock, il servizio di streaming di NBCUniversal, ha annunciato un'importante strategia di integrazione dell'intelligenza artificiale e dell'intrattenimento mobile, introducendo una serie di caratteristiche innovative. L'ultima trasformazione dell'app riflette l'influenza di piattaforme come TikTok, combinandola con ambienti di gioco casual e servizi di streaming tradizionali.

Innovazioni AI e video verticali

Il progetto più ambizioso è "Your Bravoverse", un'esperienza video verticale arricchita da un avatar generativo di Andy Cohen, noto presentatore dei riassunti di “The Real Housewives”.

Questo nuovo formato utilizza l'AI per creare playlist personalizzate di brevi clip, attingendo da oltre 5.000 ore di contenuti Bravo. Gli algoritmi di visione artificiale e agenti AI specializzati nel comportamento dei fan assemblano questi contenuti in flussi personalizzati. L'avatar di Cohen funge da guida narrativa, collegando i vari segmenti e suggerendo nuovi show da scoprire.

Sport live in formato mobile

Peacock introduce anche trasmissioni sportive in formato verticale, una scelta pioneristica pensata per ottimizzare la fruizione su dispositivi mobili. Gli spettatori potranno seguire le partite NBA in verticale grazie a una funzionalità AI che ritaglia le immagini in tempo reale, adattandole agli schermi degli smartphone.

Questa opzione è disponibile nella funzione Courtside Live, un hub interattivo che consente di cambiare angolazione della telecamera durante le trasmissioni.

Espansione nei giochi e contenuti brevi

Con l'aggiunta di nuovi giochi mobilizzati dall'intelligenza artificiale, come "Law & Order: Clue Hunter" e "Public Eye", Peacock amplia la sua offerta ludica. Vengono proposte esperienze interattive basate sulla raccolta di indizi e sull'uso di assistenti AI per risolvere crimini. Inoltre, verrà introdotta un'esperienza giornaliera di trivia legata al celebre quiz "Jeopardy!".

L'approccio ai contenuti brevi include anche momenti sportivi "Can’t Miss Highlights", che hanno già registrato un aumento dell'audience grazie a video in tempo reale.

Le clip di contenuti reality e serie pop-culture come "The Rundown" vengono diffuse anche su piattaforme esterne come TikTok e Instagram Reels, al fine di raggiungere nuovi segmenti di pubblico.

Una strategia per la crescita e l'engagement

Dietro queste innovazioni si cela una strategia chiara: non competere unicamente come servizio di streaming tradizionale, ma evolversi in una piattaforma interattiva che incrementi il coinvolgimento degli utenti. Questo approccio è cruciale per Peacock, che, nonostante un aumento degli abbonati a 44 milioni, ha registrato perdite significative nel 2025. L'espansione nei contenuti AI-driven e nei media brevi evidenzia una ricerca continua di nuovi modelli di engagement per sostenere la crescita e ridurre le perdite.

Con questa serie di innovazioni, Peacock mira a ridefinire il consumo dei media, proponendo un'interattività avanzata che può contribuire a espandere i confini dello streaming tradizionale attraverso l'impiego strategico dell'intelligenza artificiale e di contenuti video mobile-centrici.