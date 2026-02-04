La startup di semiconduttori Positron ha annunciato il 4 febbraio 2026 un round di finanziamento in Serie B da 230 milioni di dollari. L'obiettivo è consolidare la propria posizione nel mercato emergente dei chip specializzati per inferenza AI, proponendosi come alternativa a Nvidia. L'investimento, guidato dal Qatar Investment Authority (QIA), mira ad accelerare la distribuzione di chip ad alta velocità per la memoria, fondamentali nei carichi di lavoro dell'AI.

Contesto e investitori

Con questo round di Serie B, Positron, attiva da tre anni, ha raccolto oltre 300 milioni di dollari.

In precedenza, nel 2025, aveva chiuso una Serie A da 51,6 milioni con investitori quali Valor Equity Partners, Atreides Management e DFJ Growth. Il Qatar Investment Authority, fondo sovrano del Qatar, ha intensificato gli investimenti in infrastrutture AI, in linea con la strategia del paese di diventare un hub regionale, come emerso durante il Web Summit Qatar.

Atlas: l'acceleratore di inferenza ottimizzato

Positron afferma che il suo primo chip, Atlas, prodotto in Arizona e ottimizzato per l'inferenza anziché per il training, può eguagliare le prestazioni delle GPU Nvidia H100 consumando meno di un terzo dell'energia. Già nella Serie A era stato evidenziato che Atlas offre prestazioni 3,5 volte superiori per dollaro e fino al 66% di consumo energetico in meno rispetto alle H100.

L'utilizzo della banda di memoria raggiunge il 93%, a fronte di una media del 10-30% delle GPU tradizionali.

Focus sull'inferenza, non sul training

La strategia di Positron è chiara: concentrarsi sull'inferenza, il segmento dell'AI stack che gestisce le richieste operative dei modelli, piuttosto che sulla fase di addestramento. Con l'incremento dello sviluppo dei modelli generativi, cresce la domanda di soluzioni inferenza-efficienti e scalabili. Positron intende capitalizzare questa tendenza offrendo un'alternativa specializzata e competitiva alle GPU general-purpose.

Un acceleratore "made in USA" in un panorama globale

Il chip Atlas, prodotto e assemblato negli Stati Uniti, rappresenta una proposta strategica anche dal punto di vista geopolitico.

In un contesto di preoccupazioni per l'autonomia tecnologica legate alla dipendenza da Nvidia e dalle supply chain asiatiche, un acceleratore "made in USA" assume particolare rilevanza. Questo aspetto è rafforzato dal ruolo di QIA nel piano del Qatar per costruire una sovranità nell'infrastruttura AI.

Implicazioni nel mercato dei chip AI specializzati

Il round da 230 milioni di dollari conferma l'interesse crescente di investitori e hyperscaler verso soluzioni alternative mirate, in sostituzione delle GPU Nvidia. Altri attori, come Cerebras o Groq, mostrano trend simili, focalizzandosi su efficienza energetica e prestazioni per workload specifici. Il finanziamento di Positron si posiziona tra i round più importanti del settore AI hardware nel primo trimestre del 2026.

In sintesi, Positron raccoglie risorse significative per portare sul mercato una proposta concreta: chip Atlas progettati per inferenza AI, efficienti e competitivi, accompagnati da una spinta verso la produzione nazionale e il supporto istituzionale. Se la tecnologia manterrà le promesse, il panorama dell'hardware AI vedrà una frattura sempre più marcata tra GPU multifunzione e acceleratori specializzati, un cambio di paradigma nella supply chain sia tecnologica sia geopolitica.

Il colosso dell'hardware Nvidia non è più l'unica risposta all'esigenza di potenza computazionale nella fase operativa dei modelli AI. Positron, con Atlas e una massiccia iniezione di capitale, punta a ricalibrare l'infrastruttura inferenza su efficienza, autonomia e scalabilità.