Il mercato continua a muoversi rapidamente attorno alle big della Serie A, tra trattative, sondaggi e possibili cambi di strategia. In casa Juventus, ad esempio, la pista che porterebbe ad Alisson Becker del Liverpool non sarebbe più così calda come apparso nelle scorse ore. Secondo quanto riferito su Youtube dall’opinionista Luca Gramellini, il club bianconero non sarebbe vicino alla chiusura dell’operazione per il portiere brasiliano. Anzi, la Juventus starebbe già valutando un’alternativa importante come David De Gea.

L’ex Manchester United, attualmente alla Fiorentina, rappresenterebbe un profilo di grande esperienza internazionale e potrebbe diventare un’occasione interessante per la società piemontese, soprattutto dal punto di vista economico.

La sensazione è che la Juventus stia riflettendo attentamente sul prossimo investimento da effettuare tra i pali, anche alla luce della mancata qualificazione alla Champions League che inevitabilmente ridurrà i margini di spesa.

Dumfries nel mirino delle big europee

Molto caldo anche il mercato dell’Inter, soprattutto attorno al nome di Denzel Dumfries. Secondo quanto scritto dal giornalista Rai Marco Conterio, sull’esterno olandese ci sarebbero Liverpool e Barcellona.

I Reds sarebbero alla ricerca di rinforzi sugli esterni e avrebbero individuato nel laterale nerazzurro un profilo ideale per intensità e continuità. Anche il Barcellona starebbe monitorando con attenzione la situazione del giocatore.

Più complicata invece la pista Real Madrid. I Blancos sarebbero sì interessati, ma le imminenti elezioni presidenziali e la situazione ancora da definire legata al nuovo allenatore, con José Mourinho nome caldo, rischierebbero di rallentare tutto.

A rendere Dumfries particolarmente appetibile sarebbe inoltre la clausola rescissoria da 25 milioni di euro, considerata piuttosto accessibile per un giocatore del suo livello.

Roma, D’Amico resta il primo obiettivo

Nel frattempo anche la Roma continua a lavorare sul fronte societario. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, il nome individuato dai giallorossi per il ruolo di direttore sportivo sarebbe quello di Tony D’Amico.

L’attuale dirigente dell’Atalanta viene considerato il profilo ideale dal club capitolino per aprire un nuovo ciclo dirigenziale insieme a Gasperini e alla proprietà Friedkin.

La trattativa però non si preannuncia semplice. D’Amico è ancora legato contrattualmente all’Atalanta e, secondo Pedullà, la famiglia Percassi non avrebbe alcuna intenzione di liberarlo facilmente. I bergamaschi sarebbero infatti restii a rafforzare una diretta concorrente come la Roma, soprattutto dopo la qualificazione dei giallorossi alla prossima Champions League.