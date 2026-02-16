Nel cuore della reporting season, TechCrunch analizza le dinamiche che potrebbero salvare Rivian da una crisi del suo modello di business: la tecnologia software e il lancio dell’ambizioso SUV R2. Nel 2025, la joint venture con Volkswagen Group ha agito come un vero e proprio sostegno finanziario e strategico, mentre i primi esempi industriali dell’R2 prefigurano una svolta.

Il software come ancora di salvezza

Secondo TechCrunch, la componente software è stata fondamentale per Rivian nel 2025 e continuerà a sostenere il suo bilancio nel 2026, grazie anche a un’ulteriore iniezione da parte di Volkswagen Group, stimata in circa 2 miliardi di dollari.

Il peso del software emerge anche nei conti: il costo medio di vendita per veicolo (COGS per unità) è sceso da circa $110.400 nel 2024 a $100.900 nel 2025, segno che la marginalità per veicolo sta migliorando, anche se resta ancora debole.

EV.com conferma questo trend, sottolineando che Rivian ha registrato il suo primo gross profit annuale nel 2025 (circa $144 milioni), grazie alla crescita del 222% dei ricavi da software e servizi, passati a $1,55 miliardi.

L’R2: la scommessa decisiva

L’R2 è il cuore del rilancio per Rivian: un SUV più compatto e conveniente, pensato come modello di massa e previsto in produzione nell’Illinois tra il secondo trimestre del 2026, con prime consegne tra giugno e luglio.

TechCrunch anticipa una produzione iniziale a un solo turno, per poi crescere nel corso del 2026 grazie alla domanda.

Conferme da EV.com: già completati i build di validazione a gennaio presso lo stabilimento di Normal, Illinois, e previste specifiche complete il 12 marzo.

Target ambiziosi vs scetticismo degli analisti

Rivian prevede 62.000–67.000 consegne totali per il 2026, cioè fino al +59% rispetto al 2025, anno in cui le vetture consegnate sono state 42.247.

Car and Driver indica obiettivi simili, con una produzione R2 attesa tra 20.000 e 25.000 unità, parte di un totale previsto tra 62.000 e 67.000 veicoli.

Tuttavia, Barclays si mostra scettica: secondo la banca, Rivian potrebbe consegnare solo 48.000 veicoli nel 2026, meno di quanto fatto nel 2023.

Chiavi per il futuro e prospettive

Quali leve attivare per catalizzare il successo? L’R2 dovrà mantenere un prezzo competitivo, basato nella fascia dei $45.000, e aumentare l’efficienza produttiva abbattendo i costi unitari.

Il successo dipenderà anche da se la joint venture Volkswagen-Ger Rivian riuscirà a generare valore tangibile tale da spostare l’azienda verso un punto di pareggio.

Infine, il lancio deve avvenire senza intoppi: qualunque ritardo nell’R2 rischierebbe di compromettere l’intero ambizioso piano 2026.

Rivian è oggi al crocevia: forte dell’elemento software e della nuova piattaforma R2, ma con un margine di errore limitato. La sua capacità di tradurre queste opzioni in volumi e profitti determinerà il suo futuro.