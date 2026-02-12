Apple sta nuovamente rimandando il rilancio del suo assistente vocale oltre il semplice comando. Le funzionalità di Siri basate sull’architettura Gemini, tra cui contesto personale, interazioni intelligenti con le app e comprensione del contenuto a schermo, avrebbero dovuto debuttare con iOS 26.4. Tuttavia, test interni hanno evidenziato criticità tali da imporre uno spostamento dello sviluppo verso iOS 26.5, previsto per maggio, mentre alcune funzioni potrebbero arrivare solo con iOS 27 in autunno.

Una roadmap in affanno

Il lancio pianificato per marzo 2026 con iOS 26.4, già annunciato come beta per sviluppatori nella settimana del 23 febbraio, era sinonimo di attesa concreta di Apple Intelligence.

Tuttavia, secondo Bloomberg, i team hanno rilevato problemi di affidabilità durante i test, portando a un rinvio delle funzionalità su iOS 26.5 nel mese di maggio. Alcune caratteristiche più complesse arriveranno solo con iOS 27, atteso per settembre.

Risultati contrastanti tra le fonti

Un precedente articolo su TechCrunch dell’11 febbraio confermava la continuativa promessa di un Siri “all’avanguardia” con AI, posticipato via via da iOS 26.4 a iOS 26.5 e infine a iOS 27. Nel contempo, altre testate come TechRadar e Tom’s Guide rilanciavano l’ottimismo per febbraio e marzo, citando preview della beta con funzioni chiave attese per iOS 26.4. Il quadro che emerge è quello di un lancio progressivo, graduale, con alcuni elementi rilasciati prima, altri dopo, in un’implementazione scaglionata.

Strategie e impatti sul mercato

Apple pare non voler più accelerare a scapito della qualità. Già alla WWDC 2025 Craig Federighi ha ammesso che le prime versioni non soddisfacevano gli standard richiesti, preferendo ulteriori test e affinamento piuttosto che una release imperfetta. La cautela pare ispirata anche da ragioni strategico-reputazionali: Morgan Stanley aveva previsto un rallentamento delle vendite iPhone per il 2025, imputabile anche al mancato effetto traino delle innovazioni AI su cui Apple aveva fatto leva per stimolare gli upgrade.

Trend e sviluppo graduale

Il ritardo di Apple su Siri si inserisce in una tendenza più ampia: le tecnologie AI conversazionali avanzate, integrate nei sistemi operativi, sono complesse da realizzare in modo affidabile e sicuro.

In passato, questa lentezza ha portato anche a contenziosi legali: nel 2025, una class action ha contestato pubblicità eccessiva su funzionalità Siri promesse ma non disponibili; la vicenda è stata risolta in via extragiudiziale alla fine del 2025.

Negli ultimi mesi, Apple ha preferito muoversi per tappe. Se iOS 26.4 beta è vicino e promette qualche novità tangibile, il grosso delle caratteristiche soggette a ritardo—contesto personale, app intents, generazione immagini—richiederà ancora tempo. Il rollout sarà dunque progressivo e sotto stretta verificabilità.

In definitiva, Siri evolve: da semplice assistente vocale a strumento più intelligente e integrato nell’ecosistema, ma con scelte diluite nel tempo per garantire affidabilità, privacy e qualità d’uso, in linea con le aspettative legate alla brand identity del colosso di Cupertino. Il progresso è evidente, ma l’attesa continua.