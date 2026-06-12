Le ultime indiscrezioni riportate da Gianluca Di Marzio raccontano di una Juventus alle prese con una possibile riorganizzazione dirigenziale, di un'Inter che deve gestire l'interesse crescente per Davide Frattesi e di un Milan ancora impegnato nella selezione del tecnico a cui affidare il nuovo corso rossonero.

Juventus, possibile cambio al timone dell'area sportiva

In casa bianconera l'attenzione non è rivolta soltanto al mercato, ma anche alla struttura dirigenziale. Dopo l'avvicendamento nel ruolo di amministratore delegato fra l'ex Damien Comolli e Giovanni Carnevali, potrebbero verificarsi ulteriori cambiamenti all'interno dell'organigramma della Continassa.

A fare il punto sulla situazione è stato Gianluca Di Marzio, che ha scritto: "Al momento il direttore sportivo Marco Ottolini non ha ricevuto indicazioni diverse e ha continuato a lavorare in condivisione con Luciano Spalletti sul mercato. Eventualmente ci sarà anche un nuovo ingresso in dirigenza: si è parlato di Matteo Tognozzi".

Parole che confermano come, almeno per ora, il lavoro dell'area tecnica stia proseguendo regolarmente, pur in un contesto caratterizzato da possibili novità ai vertici societari. L'eventuale arrivo di Tognozzi rappresenterebbe un innesto di esperienza e conoscenza del mondo bianconero, oltre che un ritorno al passato.

Frattesi piace al Nottingham, il Milan valuta Glasner, Jaissle e Amorim

Sul fronte Inter, invece, resta aperta la questione relativa al futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista continua ad avere estimatori in Premier League e, secondo quanto riferito da Di Marzio, i contatti tra le parti sono proseguiti negli ultimi giorni. Il giornalista di Sky Sport ha infatti spiegato: "La società nerazzurra e il Nottingham Forest si sono confrontati nella giornata di mercoledì 10 giugno in un incontro utile a fare chiarezza sulla situazione di Frattesi. Presenti Ausilio e l'agente del giocatore. Il club inglese ha ribadito l'interesse per il calciatore nerazzurro".

Un'eventuale cessione potrebbe garantire all'Inter un incasso vicino ai 25 milioni di euro, cifra che consentirebbe alla dirigenza di finanziare ulteriori operazioni in entrata.

Capitolo allenatore, infine, per il Milan. I rossoneri non hanno ancora sciolto le riserve sul profilo che dovrà guidare la squadra e stanno continuando a valutare diverse opzioni. Di Marzio ha infatti scritto: "Glasner resta il candidato forte ma la società rossonera non ha ancora preso alcuna decisione, e ha in programma per il weekend dei contatti con Matthias Jaissle, decisivi per capire la fattibilità di una sua uscita dall'Al Ahli. Inoltre, ci saranno anche dei nuovi contatti con Ruben Amorim".