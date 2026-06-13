L'estate delle big italiane si preannuncia particolarmente intensa, non soltanto sul fronte acquisti ma anche e soprattutto su quello delle strategie societarie. Juventus, Inter e Milan sono infatti chiamate a prendere decisioni importanti per costruire il proprio futuro.

Elkann fissa l'obiettivo: 100 milioni di plusvalenze per la nuova Juventus

La prima grande missione affidata a Giovanni Carnevali dopo il suo approdo ai vertici della Juventus sarebbe tutt'altro che semplice. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, John Elkann avrebbe chiesto al nuovo amministratore delegato bianconero di generare circa 100 milioni di euro di plusvalenze attraverso le cessioni durante l'estate.

Un compito estremamente complicato, soprattutto alla luce di una stagione che non ha valorizzato gli elementi della rosa. Per raggiungere una cifra così elevata, la Juventus potrebbe essere costretta a prendere in considerazione la partenza di alcuni dei giocatori più importanti ancora a disposizione di Luciano Spalletti. Tra i principali candidati figurerebbe Gleison Bremer, valutato intorno ai 40 milioni di euro, mentre Pierre Kalulu e Khephren Thuram potrebbero garantire rispettivamente circa 35 milioni. Attenzione anche ad Andrea Cambiaso, altro profilo particolarmente apprezzato sul mercato e la cui valutazione oscillerebbe tra i 25 e i 30 milioni di euro.

L'idea della società sarebbe quella di sacrificare alcuni pezzi pregiati per mettere in sicurezza i conti e, successivamente, utilizzare le risorse ottenute per avviare una ricostruzione mirata, senza investimenti eccessivamente onerosi ma seguendo una strategia più sostenibile e funzionale alle esigenze del nuovo corso bianconero.

Marotta parla con Perez, il Milan pensa a Krosche

Nel frattempo l'Inter continua a muoversi su più fronti. Le ultime voci raccontano di un incontro particolarmente significativo tra il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, e quello nerazzurro, Giuseppe Marotta. Un faccia a faccia nel quale si sarebbe inevitabilmente discusso anche di mercato e dei possibili intrecci tra i due club.

Tra i nomi affrontati durante il confronto ci sarebbe anche quello di Nico Paz. Il talento argentino, rientrato al Real Madrid dopo l'esperienza al Como, potrebbe trascorrere un'altra stagione in prestito in Serie A. Cesc Fabregas starebbe spingendo per riaverlo a disposizione, ma anche l'Inter sarebbe pronta a inserirsi nella corsa.

Marotta potrebbe infatti sfruttare gli ottimi rapporti costruiti negli anni con il club spagnolo per tentare il sorpasso e regalare ai nerazzurri uno dei giovani più promettenti del panorama europeo.

Sul fronte Milan, invece, prosegue la ricerca di una figura dirigenziale di alto profilo dopo il definitivo tramonto della pista che portava a Rangnick. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sarebbero alla ricerca di un professionista capace di contribuire alla rifondazione dell'organigramma societario e tra i nomi valutati starebbe emergendo quello di Markus Krosche. L'attuale direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte gode infatti di una reputazione eccellente in Germania, soprattutto per la capacità di individuare talenti e generare importanti plusvalenze, qualità considerate fondamentali per il nuovo progetto rossonero.