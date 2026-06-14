Nella seduta del 12 giugno 2026, SpaceX ha fatto il suo debutto in Borsa, superando ogni aspettativa. La società ha chiuso con una capitalizzazione di mercato di circa 2,1 trilioni di dollari, superando la valutazione in tempo reale di Tesla, che si attestava intorno a 1,5 trilioni. Questo esordio ha visto le azioni di SpaceX salire del 19% circa nel primo giorno di quotazione, rendendolo il più grande debutto IPO nella storia statunitense. Con questo risultato, SpaceX si posiziona come la sesta azienda statunitense quotata più preziosa, dietro a giganti come Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft e Amazon.

Valutazioni a confronto: SpaceX e Tesla

I dati più recenti confermano la netta superiorità di SpaceX nella valutazione di mercato. Mentre SpaceX ha raggiunto i 2,1 trilioni di dollari, la capitalizzazione di Tesla si aggira tra 1,433 e 1,526 trilioni di dollari. Questa differenza ha fatto scivolare Tesla all’ottavo posto tra le aziende statunitensi più capitalizzate. In sintesi, anche adottando stime conservative, SpaceX supera chiaramente Tesla per valore di mercato, segnando un capolinea nella dinamica del portfolio di Elon Musk.

Fusione Tesla-SpaceX: ipotesi e contesto

Crescono le indicazioni di una possibile fusione tra le due realtà. Il documento S-1 di SpaceX include una clausola esplicita di potenziale diluizione azionaria, legata a future operazioni (“We may issue a significant amount of equity in connection with future transactions”), interpretata dai mercati come un'apertura verso una fusione con Tesla.

A rafforzare queste speculazioni, Gwynne Shotwell, presidente e COO di SpaceX, ha suggerito in un'intervista che una fusione “might make Elon’s life a little easier”. Shotwell ha inoltre evidenziato le sinergie esistenti tra Tesla e SpaceX, che giustificherebbero una futura integrazione, anche in considerazione di progetti comuni come il sito “Terafab” per la produzione di chip da 55 miliardi di dollari.

Implicazioni e prospettive strategiche

Il sorpasso di SpaceX nella valutazione di mercato non è solo un evento simbolico, ma ridefinisce il baricentro del capitalismo Musk. L’operazione, la più grande IPO nella storia statunitense, porta sul mercato un’attesa collettiva legata alle ambizioni di lungo termine di SpaceX, dalla colonizzazione di Marte all’intelligenza artificiale.

L’inclusione di un fattore di rischio legato a future fusioni suggerisce che SpaceX stia preparando il terreno per operazioni di consolidamento, con obiettivi che vanno oltre l’ambito finanziario. Si mira all'unificazione di supply chain, ricerca e sviluppo, edifici produttivi e sinergie operative. La possibilità di integrazione tra SpaceX e Tesla apre orizzonti inediti nella mobilità, nell’AI e nella produzione di semiconduttori, intensificando le aspettative sulla futura struttura dell’impero Musk.

In conclusione, la quotazione record di SpaceX rappresenta un turning point nell’universo industriale e finanziario di Elon Musk. Con il sorpasso di Tesla e la conferma di possibili mosse strategiche tra le due società, si apre un nuovo capitolo che mescola tecnologia, finanza e una visione futurista, con implicazioni potenzialmente rivoluzionarie per i settori spaziale, automotive e AI.