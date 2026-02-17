Snapchat ha annunciato il lancio delle Creator Subscriptions negli Stati Uniti, una nuova funzionalità destinata a rivoluzionare la monetizzazione per i creator. La piattaforma introduce un modello di abbonamento che permetterà agli utenti di accedere a contenuti esclusivi, come Snaps e Stories riservate, e di ricevere risposte prioritarie, garantendo così ai creator un flusso di ricavi costante e diretto.

La funzionalità, che ha debuttato in fase alpha con un gruppo selezionato di creator, tra cui Jeremiah Brown, Harry Jowsey e Skai Jackson, sarà disponibile su iOS a partire dal 23 febbraio.

Questo lancio si affianca alle opzioni di monetizzazione già esistenti, rafforzando la strategia di Snapchat volta a consolidare la relazione tra creator e fan attraverso un valore aggiunto nell'esperienza quotidiana sulla piattaforma.

Modalità di funzionamento delle Creator Subscriptions

Le Creator Subscriptions consentono ai creator di stabilire un prezzo mensile, scegliendo tra fasce suggerite da Snapchat. Gli abbonati potranno beneficiare di:

Snaps e Stories esclusive riservate solo ai membri paganti.

riservate solo ai membri paganti. Risposte prioritarie alle Stories pubbliche condivise dal creator.

alle Stories pubbliche condivise dal creator. Esperienza senza pubblicità all'interno dei contenuti del creator.

Questa soluzione promuove un rapporto diretto e gratificante tra creatore e community, favorendo una maggiore fidelizzazione e un modello di monetizzazione ricorrente.

Evoluzione del modello di monetizzazione

Snapchat, che conta 946 milioni di utenti attivi giornalieri nel quarto trimestre 2025, sta diversificando i propri approcci alla monetizzazione. Il programma Unified Monetization integra le entrate da Spotlight e Stories, mentre lo Snap Star Collab Studio supporta collaborazioni specifiche per un gruppo ristretto di utenti.

Il lancio delle Creator Subscriptions risponde alla crescente pressione sulla dipendenza dalla pubblicità. Diversificare con un modello di sottoscrizione permette a Snapchat di stabilizzare i ricavi, supportare i creator e competere efficacemente con piattaforme come Patreon, Substack e YouTube, già consolidate nel mercato della creator economy.

Strategia e competizione nel mercato della creator economy

Snapchat entra in un mercato già saturo di modelli di abbonamento e supporto ai creatori. La piattaforma si confronta con realtà consolidate come Patreon e Substack, ma anche con funzionalità interne di concorrenti importanti come Instagram e YouTube. Il successo dipenderà dalla capacità di offrire contenuti esclusivi che si allineino perfettamente al formato e all'esperienza nativa della piattaforma.

Espansione geografica e impatto sugli utenti

Snapchat prevede di estendere il programma anche a Snap Stars in Canada, Regno Unito e Francia nelle settimane successive al lancio iniziale. Questa espansione geografica sarà cruciale per valutare la portata globale dell'iniziativa, la risposta della fan base e l'equilibrio tra affidabilità dei ricavi e qualità dell'engagement.

La scelta di attivare un test alpha iniziale consente a Snapchat di calibrare con precisione i prezzi, i meccanismi di distribuzione dei contenuti e il supporto tecnico, riducendo i rischi associati a un lancio simultaneo su scala globale.

Implicazioni per creator e piattaforma

Per i creator, questo modello risponde all'esigenza di ottenere entrate dirette e meno volatili rispetto alla pubblicità. Per Snapchat, il programma rappresenta un'opportunità significativa per aumentare la fidelizzazione degli utenti, costruire reti di creator e garantire la sostenibilità finanziaria. L'azienda dovrà inoltre assicurare trasparenza sui revenue share e un supporto efficace agli abbonati per mantenere la propria competitività.

In un panorama in cui molte piattaforme stanno riducendo i margini pubblicitari e premiando le sottoscrizioni dirette, l'annuncio delle Creator Subscriptions segna una svolta strategica per Snap, posizionandola come una piattaforma ibrida tra intrattenimento e economia creativa.

Con questo lancio, Snapchat compie un passo strategico verso una nuova fase: valorizzare i creator, stabilizzare i propri ricavi e modellare relazioni più solide tra creatori e pubblico. Il successo finale sarà determinato dalla qualità dell'offerta esclusiva e dalla scalabilità del programma, elementi che emergeranno nelle prossime settimane.