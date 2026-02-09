TechCrunch ha lanciato il call for speakers per il TechCrunch Founder Summit 2026, in programma il 23 giugno a Boston. L'iniziativa invita fondatori esperti, investitori e operatori di startup a condurre sessioni interattive, in particolare le roundtable, focalizzate sulla condivisione di insight concreti relativi allo scaling. Si tratta di un invito a mettere in scena l'esperienza sul campo e a contribuire attivamente alla comunità dei founder.

Format delle sessioni e modalità di partecipazione

Le roundtable previste avranno una durata di 30 minuti e si caratterizzeranno per un format informale.

Ogni sessione vedrà la partecipazione di un massimo di due speaker, senza l'ausilio di slide o video, per favorire un dialogo autentico e pratico. L'obiettivo è stimolare conversazioni approfondite, offrendo ai partecipanti spunti immediatamente applicabili alle sfide quotidiane dello scaling.

Per candidarsi, i potenziali speaker dovranno accedere alla pagina dell'evento e cliccare su “Apply to Speak”. Sarà necessario proporre un tema specifico e presentare la propria esperienza come esperti di crescita. Il Summit rappresenta un'opportunità preziosa per contribuire alla formazione della nuova generazione di startup leader.

Vantaggi per i relatori

Essere selezionati come speaker comporta benefici tangibili oltre alla semplice opportunità di intervenire.

I presentatori godranno di accesso completo all'evento, con la possibilità di partecipare a breakout, roundtable e sessioni di networking dedicate con founder e venture capitalist. TechCrunch garantirà inoltre visibilità ai relatori attraverso:

L'inserimento nell'agenda ufficiale dell'evento, sia sul web che sull'app dedicata.

La pubblicazione di un articolo dedicato su TechCrunch.com.

La promozione attraverso i canali social ufficiali del brand.

Questa combinazione di visibilità, accesso privilegiato e riconoscimento mira a posizionare i relatori come voci autorevoli nel settore delle startup.

Contesto del TechCrunch Founder Summit 2026

Il Founder Summit 2026 si svolgerà il 23 giugno a Boston, riunendo oltre 1.100 founder e investitori in una giornata incentrata su crescita, esecuzione e scaling delle startup.

L'evento è strutturato per facilitare il peer networking, sessioni pratiche e il confronto diretto con investitori.

Le sessioni affronteranno temi cruciali per la traiettoria di una startup, tra cui fundraising (Series A, Series C e oltre), la creazione di pitch deck efficaci, strategie per raggiungere 10 milioni di ARR (Annual Recurring Revenue), piani di exit e preparazione all'eventuale IPO. Tra gli speaker delle edizioni passate figurano figure di spicco come Jon McNeill (ex presidente Tesla), Cathy Gao (Sapphire Ventures) e Jahanvi Sardana (Index Ventures).

Una piattaforma per autorità e networking strategico

L'opportunità di intervenire al Founder Summit è strategicamente vantaggiosa sia per elevare il proprio personal brand nell'ambito startup, sia per stabilire connessioni mirate con founder e investitori.

I format roundtable sono pensati per generare connessioni autentiche, basate sul dialogo e sull'esperienza condivisa, piuttosto che sul puro marketing.

In linea con l'esperienza del TC All Stage 2025, dove i relatori ottennero ampia visibilità e accesso completo all'evento, anche questa edizione pone una forte enfasi sul valore pratico e sulla costruzione di reputazione a lungo termine.

Per chiunque sia esperto di scaling, fundraising o growth operations e desideri contribuire a definire il percorso delle startup emergenti, questa piattaforma offre un'occasione ideale. La candidatura rappresenta un modo per condividere la propria esperienza e influenzare il futuro dell'innovazione.

In conclusione, il Founder Summit 2026 si conferma come un evento cardine per chi guida o investe in startup in fase di crescita.

Il call for speakers offre un doppio ritorno: visibilità mediatica e connessioni di alto profilo, all'interno di un contesto interattivo e orientato al cambiamento. La candidatura può essere considerata un investimento strategico in termini di reputazione e rete di contatti.