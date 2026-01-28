È stato aperto il periodo di vendita dei biglietti per il Founder Summit 2026, l'evento di riferimento organizzato da TechCrunch per fondatori che mirano a implementare strategie di crescita concrete, stabilire connessioni con altri imprenditori e dialogare con investitori in linea con la propria visione. L'appuntamento, fissato per il 23 giugno 2026 a Boston, si propone di accogliere circa 1.100 fondatori e investitori in una giornata focalizzata sull'esecuzione pratica e sullo scaling aziendale.

L'annuncio, diffuso il 28 gennaio 2026, sottolinea la disponibilità dei biglietti ai “prezzi più bassi dell'anno”, con le tariffe Super Early Bird che permettono un risparmio fino a 300 USD sul costo del pass standard.

Per i team composti da quattro o più partecipanti, sono previste riduzioni fino al 30%.

Offerte Super Early Bird e sconti di gruppo

Il lancio dei biglietti “Super Early Bird” offre ai fondatori l'opportunità di accedere all'evento a tariffe particolarmente vantaggiose. A questa iniziativa si aggiungono sconti fino al **30% per gruppi di almeno quattro partecipanti**. Sebbene i prezzi specifici delle diverse categorie non siano ancora stati resi noti, il risparmio massimo indicato rispetto al costo pieno del pass ammonta a 300 USD.

Una giornata dedicata allo scaling per fondatori

Il Founder Summit 2026 si configura come l'evento TechCrunch per eccellenza, concepito specificamente per i fondatori.

Il programma include sessioni breakout, tavole rotonde, opportunità di networking mirato (Braindate) e l'accesso a materiali multimediali, tra cui sessioni audio e trascrizioni. L'agenda privilegia contenuti operativi e strumenti di immediata applicabilità, pensati per chi affronta decisioni cruciali come la raccolta di finanziamenti di Serie A, l'incremento dell'ARR fino a 10 milioni, la preparazione a un'eventuale IPO o la valutazione del momento opportuno per cedere la propria startup.

Testimonianze di founder e investitori

Il summit pone un forte accento sulle esperienze dirette di coloro che hanno già superato le sfide dello scaling. Tra i relatori delle edizioni passate figurano figure di spicco come Jon McNeill (ex-presidente di Tesla), Cathy Gao di Sapphire Ventures e Jahanvi Sardana di Index Ventures, che hanno condiviso preziose prospettive su innovazione di prodotto, preparazione alla Serie C e strategie di crescita che vanno oltre la mera valutazione del TAM.

Per l'edizione 2026, l'agenda è in fase di definizione, con TechCrunch impegnato a svelare prossimamente ulteriori voci autorevoli.

Opportunità per il contesto italiano

Per i fondatori italiani e provenienti dall'area europea, il TechCrunch Founder Summit rappresenta un'occasione strategica per connettersi con l'ecosistema imprenditoriale americano. La partecipazione di un gruppo italiano può favorire la creazione di sinergie, sia nella definizione di proposte di valore (pitch) efficaci, sia nell'espansione verso venture capital internazionali, beneficiando al contempo degli sconti di gruppo.

In un panorama in cui le startup italiane ricercano modelli di crescita replicabili, questo evento offre conoscenze applicabili, relazioni di valore e strumenti concreti per accelerare il percorso di scaling.

Il networking con pari a livello globale, le sessioni dedicate agli investimenti e la strategia di fondo rappresentano un'opportunità da cogliere tempestivamente.

In prospettiva, il Founder Summit 2026 si delinea come una piattaforma di accelerazione non solo imprenditoriale, ma anche culturale. Attraverso sessioni mirate, il confronto diretto con investitori e la creazione di reti fondative, i partecipanti potranno rientrare in Italia con roadmap concrete, contatti qualificati e una visione rinnovata.

Con il lancio dei biglietti il 28 gennaio 2026, TechCrunch sottolinea la rilevanza strategica dell'evento nel calendario degli innovatori. La politica di prezzi dinamici annuali premia chi agisce con prontezza: il messaggio è chiaro, “scale faster if you move now”.

Per le startup italiane in fase di lancio o già in crescita, la partecipazione al Founder Summit di Boston può rappresentare un fattore determinante per passare da un'espansione lenta a una vera e propria scala internazionale.