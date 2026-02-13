In un sorprendente esempio della convivenza tra automazione avanzata e lavoro umano, Waymo – la divisione di Alphabet specializzata in veicoli a guida autonoma – ha avviato un programma pilota ad Atlanta. Questo programma prevede il pagamento ai driver di DoorDash per intervenire e chiudere le porte aperte dei robotaxi che si ritrovano bloccati, ripristinandone così la mobilità.

Un’anomalia imprevista nel funzionamento dei robotaxi

Il problema emerso è semplice, ma significativo: se un passeggero dimentica di chiudere completamente la porta di un robotaxi, il veicolo resta immobilizzato.

In tali circostanze, anziché rimanere inattivo, Waymo invia una notifica ai Dasher nelle vicinanze, invitandoli a recarsi sul posto per chiudere manualmente la porta. A seguito della verifica dell'intervento, il driver riceve un compenso di circa 6,25 dollari, più un bonus aggiuntivo di 5 dollari.

La conferma ufficiale e il contesto operativo

La notizia, inizialmente diffusa tramite un post su Reddit, è stata confermata da Waymo e DoorDash alla stampa, smentendo fin da subito l'ipotesi di una bufala. Le aziende hanno chiarito che il progetto rientra in un più ampio rapporto di collaborazione, che include anche un servizio di consegna autonoma già attivo a Phoenix.

La dipendenza ancora necessaria dagli esseri umani

Questo caso rappresenta l'ultimo esempio di come, nonostante l'elevato livello di automazione, i sistemi avanzati non siano ancora completamente autonomi. In passato, anche nel mercato di Los Angeles, Waymo ha richiesto l'intervento di operatori tramite l'app Honk – un servizio simile a un Uber per soccorsi stradali – offrendo fino a 24 dollari per interventi manuali su porte non chiuse o veicoli fermi.

Soluzioni tecnologiche in arrivo

Waymo ha dichiarato che i suoi futuri veicoli saranno equipaggiati con porte che si richiudono automaticamente, eliminando così la necessità di interventi umani. Tuttavia, non è stato comunicato alcun cronoprogramma preciso per l'implementazione di questa funzionalità.

Impatto e riflessioni sul modello di lavoro ai tempi dell’automazione

In un'ottica di ottimizzazione della flotta, il costo di pochi dollari per intervento risulta competitivo rispetto ai ritardi operativi o al blocco del traffico causato da veicoli fermi. Si tratta di un sistema efficiente nel breve termine, ma che infrange l'immagine di un'automazione perfetta e impone una riflessione sul ruolo del lavoro umano anche negli ambienti high-tech.

In prospettiva, è necessario interrogarsi su come questo tipo di micro-lavori possa evolvere, se rimarrà marginale o diventerà una costante nei modelli urbani automatizzati. L'implementazione di porte automatiche rappresenta già un percorso evolutivo verso un'operatività realmente autonoma.

In concreto, questa iniziativa dimostra come una tecnologia avanzata possa convivere con soluzioni low-tech per mantenere la propria efficacia: l'automazione non è mai completamente autonoma, almeno non ancora, e a volte un problema tecnico viene risolto con un semplice gesto umano.