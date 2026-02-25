La startup americana MatX, fondata nel 2023 da ex ingegneri della divisione hardware di Google, ha annunciato una Serie B da 500 milioni di dollari. L'obiettivo ambizioso è sfidare la consolidata superiorità di Nvidia nel mercato dei chip dedicati all'intelligenza artificiale.

Un round di finanziamento strategico

La raccolta, annunciata il 24 febbraio 2026, è stata guidata da Jane Street e dal fondo Situational Awareness, quest'ultimo fondato da Leopold Aschenbrenner, ex ricercatore di OpenAI. Tra gli altri investitori di rilievo figurano Marvell Technology, NFDG, Spark Capital e i co-fondatori di Stripe, Patrick e John Collison.

Questo finanziamento segue una precedente Serie A da circa 100 milioni di dollari, raccolta nel 2024 con una valutazione superiore ai 300 milioni. Sebbene la nuova valutazione non sia stata specificata, indiscrezioni indicano che MatX si muove ora nell'ambito dei miliardi di dollari. L'entità del round e il profilo dei partecipanti sottolineano un forte interesse degli investitori verso l'hardware AI specialistico, come alternativa al modello generalista proposto da Nvidia.

Architettura all’avanguardia per LLM

Il cuore dell'innovazione di MatX risiede nel chip MatX One, progettato per offrire una capacità di throughput significativamente superiore rispetto alle attuali GPU. Questo chip è specificamente ottimizzato per i grandi modelli linguistici (LLM).

Il design si basa su un'architettura innovativa denominata splittable systolic array, un sistema di matrici computazionali riconfigurabili che mira a migliorare l'efficienza su diverse dimensioni di modello. La gestione della memoria combina SRAM ad alta velocità per i pesi con HBM per la cache KV, garantendo una bassissima latenza e la gestione di contesti estesi.

Produzione e tempistiche

MatX prevede di completare il progetto del chip entro la fine dell'anno corrente, con l'obiettivo di avviare le prime consegne nel 2027. La produzione sarà affidata a TSMC. I fondi raccolti con la Serie B serviranno anche a garantire la capacità produttiva e l'approvvigionamento di componenti necessari per uno scaling rapido una volta che l'hardware sarà pronto.

Impatto sul panorama degli acceleratori AI

Questa significativa iniezione di capitale posiziona MatX tra i protagonisti emergenti nella corsa all'hardware per l'intelligenza artificiale. Rappresenta una sfida diretta ai colossi orientati alle GPU come Nvidia e conferma una tendenza verso soluzioni LLM-native altamente specializzate. La necessità di efficienza e maggiore densità computazionale ha già spinto altri player, spesso di nicchia, a cercare vie alternative all'egemonia delle GPU.

Una competizione strategica

Nvidia rimane il punto di riferimento indiscusso per gli acceleratori AI, ma MatX intende insidiare quella posizione con un approccio radicalmente specializzato. L'integrazione di memorie ibride, architetture adattive e un focus totale sugli LLM renderanno il confronto inevitabile nei prossimi due anni.

Il settore attende con interesse la capacità di MatX di realizzare fisicamente il prodotto e di sviluppare un ecosistema software completo e attrattivo per i laboratori che attualmente utilizzano GPU Nvidia. La startup ha raccolto una notevole forza finanziaria e un team con un background credibile, elementi essenziali per ambire a sfidare il dominio di Nvidia nel computing AI intensivo. La posta in gioco è l'efficienza nel training e nell'inferenza dei modelli di linguaggio. Il successo di MatX dipenderà dalla capacità di trasformare il progetto in silicio funzionante, affidabile e scalabile, supportato da strumenti software che riducano le barriere al passaggio.